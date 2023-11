Raczej nie ma takiej osoby, która przynajmniej raz nie doświadczyła niestrawności (dyspepsji). Objawy jej są charakterystyczne. Po posiłku (a niekiedy także już w jego trakcie) mamy nieprzyjemne uczucie pełności, ból lub dyskomfort w górnej części brzucha, wzdęcia, odbijanie, nudności, a czasami wymioty.

Co wywołuje niestrawność?Zbyt obfity posiłek lub złożony z produktów ciężkostrawnych, np. bogatych w tłuszcze, może spowalniać opróżnianie żołądka i prowadzić do dyskomfortu.

Spożywanie niektórych pokarmów i napojów, tj. alkohol, kofeina, pikantne potrawy, niektóre rodzaje leków (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne) oraz palenie tytoniu mogą podrażniać błonę śluzową żołądka.

Stres i niepokój mogą wpływać na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, powodując między innymi niestrawność.

Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego – niewłaściwa praca mięśni żołądka i jelit - może prowadzić do niestrawności, zwłaszcza w przypadku zespołu jelita drażliwego.

Choroby przewodu pokarmowego, tj. wrzody żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy (GERD), zapalenie żołądka, kamienie żółciowe, mogą wywoływać niestrawność.

Infekcje, takie jak Helicobacter pylori, mogą infekować błonę śluzową żołądka, prowadząc do zapalenia i niestrawności.

Zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne, tj. cukrzyca, niedoczynność tarczycy, mogą wpływać na trawienie i powodować niestrawność.

Jak szybko odczuć ulgę, gdy mamy niestrawność?

1. Mięta pieprzowa (Mentha piperita)

Ma działanie rozkurczowe, co może pomagać w łagodzeniu skurczów żołądka i jelit. Dodatkowo, wspomaga trawienie i może przynosić ulgę w przypadku wzdęć oraz gazów.

Sposób stosowania: Najczęściej stosuje się ją w formie naparu. Aby przygotować napar, zalewa się 1-2 łyżeczki suszonych liści mięty szklanką wrzącej wody i parzy pod przykryciem przez około 10 minut. Pić można 2-3 razy dziennie, najlepiej po posiłku.

2. Imbir (Zingiber officinale)

Jest znany ze swoich właściwości przeciwwymiotnych i wspomagających trawienie. Może być pomocny w przypadku mdłości, niestrawności oraz uczucia pełności.

Sposób stosowania: Można spożywać świeży imbir, dodając go do potraw, lub przygotować napar. Aby to zrobić, należy pokroić około 1 cm świeżego korzenia imbiru, zalać szklanką wrzątku i parzyć przez około 10 minut. Napar można pić przed posiłkami, aby wspomóc trawienie.

3. Koper włoski (Foeniculum vulgare)

Ma właściwości przeciwskurczowe i wiatropędne. Może pomagać w łagodzeniu wzdęć, gazów oraz skurczów żołądka.

Sposób stosowania: Nasiona kopru włoskiego można zaparzać jako herbatę. Wystarczy zalać 1-2 łyżeczki nasion szklanką wrzącej wody i parzyć przez 10 minut. Napar można pić po posiłkach, aby wspomóc trawienie.

4. Rumianek (Matricaria chamomilla)

Działa przeciwzapalnie, przeciwskurczowo i uspokajająco. Może przynosić ulgę w przypadku niestrawności, wzdęć i lekkich skurczów żołądka.

Sposób stosowania: Aby przygotować napar z rumianku, zalewa się 1-2 łyżeczki suszonych kwiatów rumianku szklanką wrzącej wody i parzy pod przykryciem przez około 5-10 minut. Napar można pić kilka razy dziennie.

Melisa lekarska (Melissa officinalis)

Ma działanie uspokajające i rozkurczowe, co może pomóc w przypadku niestrawności związanej ze stresem lub nerwowością.

Sposób stosowania: Napar z melisy przygotowuje się, zalewając 1-2 łyżeczki suszonych liści melisy szklanką wrzącej wody i parząc przez 10 minut. Napar można pić 2-3 razy dziennie, szczególnie w sytuacjach stresowych, aby wspomóc trawienie i uspokoić układ pokarmowy.