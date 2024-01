Serce to jeden z najważniejszych organów ciała. Działa jak pompa krwi, transportuje substancje odżywcze i tlen, usuwa produkty przemiany materii, reguluje ciśnienia krwi i pomaga w utrzymaniu homeostazy organizmu.

Badania profilaktyczne to dobry sposób na ocenę stanu serca. Zdaniem specjalistów, powinny je wykonywać osoby już od 35. roku życia, zwłaszcza jeśli w ich rodzinie występują choroby serca. Jakie badania profilaktyczne serca warto wykonać? Oto 6profilaktycznych badań serca, które mogą uchronić nas przed poważnymi schorzeniami.

Reklama

Wywiad medyczny

Reklama

Wywiad przeprowadzony przez lekarza POZ, który obejmuje historię chorób w rodzinie i praktyki związane ze stylem życia, takie jak dieta, ćwiczenia i używanie substancji to skuteczne narzędzie profilaktyki. Jest jednocześnie tanie, łatwe do wykonania i nieinwazyjne. Nie wymaga takich zabiegów jak pobieranie krwi itp. Pozwala też dowiedzieć się jaki powinien być następny krok. Np. jeśli jesteś palaczem twój lekarz może priorytetowo potraktować wskazówki dotyczące pomocy w rzuceniu palenia.

Masa ciała i wskaźnik BMI

Wskaźnik BMI obliczany jest m.in. na podstawie pomiarów obwodu talii. Na jego podstawie lekarz może ocenić czy masz nadwagę lub otyłość, co zwiększa ryzyko chorób serca, udaru mózgu, migotania przedsionków czy niewydolności serca. To nieinwazyjny pomiar podczas wizyty w gabinecie.

Reklama

Pomiar ciśnienia krwi

Wysokie ciśnienie krwi często nie daje żadnych objawów. Wiele osób nie wie też jakie ma ciśnienie krwi dopóki nie podda go kontroli. Tymczasem wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko chorób serca i udaru mózgu, a sam pomiar ciśnienia nie jest trudny. Ciśnienie możemy zmierzyć u lekarza w gabinecie lub w domu za pomocą specjalnego urządzenia.

Profil lipidowy

Lipidogram to badanie krwi, które wykonuje się w celu pomiaru całkowitego cholesterolu. Pokazuje poziom zarówno "złego" cholesterolu (LDL), jak i "dobrego" (HDL). Badanie pozwala także wykryć nieprawidłowości genetyczne w metabolizmie cholesterolu. Badanie to wykonuje się co kilka lat lub częściej w przypadku osób z podwyższonym ryzykiem chorób serca lub udaru mózgu. W pewnym wieku warto sprawdzać poziom cholesterolu co najmniej raz w roku.

Badanie poziomu glukozy we krwi

Wysoki poziom cukru we krwi zwiększa ryzyko rozwoju insulinooporności, stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2, które – gdy nie są leczone - mogą prowadzić do chorób serca i udaru mózgu. Wysoki poziom cukru we krwi może także uszkodzić naczynia krwionośne i nerwy, które wpływają na pracę serca.

Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych

Niektórym osobom w wieku powyżej 35 lat, u których występują inne czynniki ryzyka chorób serca, zaleca się badanie wapnia w tętnicach wieńcowych. Określa ono ilość blaszki miażdżycowej w tętnicach serca za pomocą tomografii komputerowej serca, która wykonuje zdjęcia tętnic dostarczających krew do mięśnia sercowego. Test pomaga lekarzowi określić ryzyko wystąpienia choroby serca u danej osoby.