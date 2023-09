Rozbudowana profilaktyka

Reklama

"Postawimy większy nacisk na zapobieganie chorobom. W wieku 40, 50 i 60 lat każdy otrzyma zaproszenie na bezpłatny generalny bilans zdrowia" - czytamy w programie wyborczym opublikowamym jeszcze w lipcu. Widnieje na nim jedynie logo Polski 2050, więc trudno stwierdzić, czy jest to wspólne stanowisko obu koalicjantów.

Na te propozycję szybko zareagował ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski, słusznie zauważając, że istnieje wiele programów profilaktycznych, w tym Profilaktyka 40+.

Reklama

Krótsze kolejki

"131 dni w kolejce na rezonans w Gnieźnie. 730 dni do endokrynologa w Kazimierzu Dolnym, 1556 dni do psychologa w Sanoku. Polacy w niczym nie ustępują Belgom, Holendrom czy Francuzom. Tak jak oni zasługujemy na życie w zdrowiu. Mamy plan, jak to zrobić" - pisał Hołownia na Twitterze jeszcze w lipcu.

"Wizyta u specjalisty w 60 dni, a jeśli zabraknie terminów, to państwo zrefunduje wizytę prywatnie" - czytamy w ulotce programowej. Hołownia zapowiada też stworzenie powiatowych Lokalnych Domów Zdrowia oferujących badania diagnostycznie, konsultacje u specjalistów, a także nocną i świąteczną opiekę lekarską.

Lepszy dostęp do psychiatrów dziecięcych

Elementem skrócenia kolejek do lekarzy ma być też lepszy dostęp do psychiatrów dziecięcych niż obecnie. - Wyobraźcie sobie teraz rodzica, który widzi, że z jego dzieckiem, ukochaną córką czy synem, dzieje się coś złego, zaczyna mówić rzeczy, które przerażają. Widać, że w środku bardzo cierpi, że nie radzi sobie z tym wszystkim, co go otacza. Ten człowiek idzie po pomoc do psychiatry z systemu, na który płacił przez lata swojej pracy, licząc, że ten system pomoże uratować jego dziecko. A system mówi: proszę przyjść za rok, proszę przyjść za półtora roku, proszę przyjść za trzy lata - mówił Hołownia na konferencji prasowej.

Więcej lekarzy

Trzecia Droga zapowiada skrócenie studiów lekarskich do pięciu lat i ułatwienie procesu uzyskania specjalizacji. Pojawić się ma też zasada no-fault, a także rozwiązania prawne, które ograniczą nadmierne obciążenie pracą osób wykonujących zawody medyczne.

Więcej pieniędzy

Koalicja PSL i Polski 2050 chce, aby nakłady na system ochrony zdrowia wynosiły 7 proc. PKB, a składkę zdrowotną można było ponownie odliczać od podatku

Dostęp do ginekologa

Partia 2050 obiecuje też dostęp do ginekologa w każdej gminie. Dodatkowo kobiety z tej formacji chcą, aby do tego specjalisty mogła pójść dziewczyna już po 15. roku życia.

Finansowanie in vitro

Choć tego elementu nie widać w programach wyborczych prezentowanych w sieci, to wspominał o tym Władysław Kosiniak - Kamysz podczas konwencji wyborczej w Katowicach na początku września. - Naszym celem jest procedura in vitro finansowana przez państwo - mówił szef PSL.

Przewodnicy pacjenta

Partia 20250 chce, aby kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia odgrywał lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej jako lekarz odpowiedzialny za pacjenta oraz wspierający go koordynator. Koordynator ma być "przewodnikiem pacjenta po całym systemie ochrony zdrowia"

Wsparcie najsłabszych

Partia czy też koalicja zapowiada poprawę leczenia osób z chorobami przewlekłymi, zwiększenie finansowania publicznych miejsc opieki paliatywnej, a także wsparcie opieki długoterminowej i geriatrycznej.

Szpitale powiatowe

Podobnie jak PiS i KO, koalicja Hołowni i Kosiniaka-Kamysza chce zaopiekować się szpitalami powiatowymi. Zapowiada ich oddłużenie poprzez restrukturyzację i urealnienie wyceny świadczeń medycznych. W efekcie placówki będą oferowały leczenie wysokiej jakości, zwłaszcza w dziedzinie chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii.

- Musimy zadbać o szpitale powiatowe, które są zadłużone na ponad 20 mld złotych, a często zamykane. My jako PSL, Trzecia Droga mamy program i jako jedyna formacja jesteśmy przygotowani do tego, aby naprawić służbę zdrowia – mówił Kosiniak-Kamysz.