Legalna aborcja

Zliberalizowanie przepisów dotyczących aborcji od dawna zapowiadała Koalicja Obywatelska. Teraz ten postulat stał się jednym z najważniejszych dotyczących zdrowia w jej programie "100 Konkretów na 100 dni". - Tylko kobieta ma prawo decydować o swoim życiu i zdrowiu. Dlatego mówimy o tym, że zliberalizujemy prawo aborcyjne - zapowiada Rafał Trzaskowski.

- Aborcja będzie bezpieczna, legalna i bezpłatna do 12 tygodnia - mówi Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej, wchodzącej w skład KO.

Koalicja zapowiada, że "żaden szpital działający w ramach z NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety".

Dofinansowanie in vitro

"Na stałe wprowadzimy finansowanie in vitro z budżetu państwa" - czytamy w programie koalicji. Największe opozycyjne ugrupowanie po wygranych wyborach chce na to przeznaczyć nie mniej niż 500 mln zł.

- Dokładnie 10 lat temu Donald Tusk powiedział do mnie: "Bartek, musimy zrobić program in vitro". Zrobiliśmy: urodziło się 22 tys. dzieci. Osobiście ten program podpisywałem. Dzisiaj kolejny konkret: program in vitro za 500 mln zł dostępny dla ludzi w pełnym wymiarze - mówił podczas konwencji programowej Bartosz Arłukowicz, europoseł PO i minister zdrowia w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz..

- W ciągu pierwszych 100 dni przywrócimy pełne państwowe finansowanie procedury in vitro. Dla tysięcy polskich rodzin i małżeństw marzenie o dziecku przestanie być tylko marzeniem, a stanie się faktem - podkreślał w Tarnowie szef PO Donald Tusk.



Bezpłatne znieczulenie przy porodzie

KO zapowiada zapewnienie kobietom prawa do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie.

Darmowe badania prenatalne

Koalicja obiecuje także pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych.

- Polskie kobiety, które spodziewają się dziecka, będą mogły liczyć na to, że w szpitalu czeka je opieka, pomoc. Każda Polka będzie miała prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. Każda Polka będzie miała prawo do bezpłatnych badań prenatalnych. I to polska kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie. W ciągu pierwszych 100 dni Polki odzyskają swoją godność, swoje miejsce i swoje szczęście - mówił podczas konwencji Tusk.

Antykoncepcja bez recepty

Dla kobiet będzie również dostępna antykoncepcja awaryjna bez recepty. Mowa o tzw. "tabletce po", która za czasów rządów Tuska i Kopacz była dostępna bez recepty. Decyzją obecnie rządzących z 2017 r. można ją kupić tylko na receptę.

Skrócenie kolejek

"Wprowadzimy łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt (sms-y, maile) na kształt funkcjonującego w systemie prywatnym. W ten sposób ograniczymy liczbę nieodbytych wizyt, a tym samym skrócimy kolejki" - czytamy w programie PO.

Zniesienie limitów NFZ w szpitalach

"Zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi" - czytamy w programie.

- Tak często dzwoni telefon i ludzie mówią: "nie mogę dostać się do szpitala, nie mogę dostać się do lekarza". Kiedyś, lata temu, z Donaldem Tuskiem pomyśleliśmy, że wprowadzimy pakiet onkologiczny. Udało się. Zniesiemy limity w NFZ dla szpitali. Już nikt nigdy nie będzie odesłany ze szpitala, dlatego, że skończyły się limity - mówił Arłukowicz.

Stomatolodzy dla dzieci

"Wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych" - obiecuje KO w programie "100 Konkretów na 100 dni"

Więcej lekarzy geriatrów

KO od dawna obiecuje, że w gdy dojdzie do władzy, sprawi, że odblokowane zostaną środki z KPO. To pozwoli m.in. na zwiększenie dostępności lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej.

Telefon zaufania

"Przywrócimy finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111".

- Obecna władza zabrała nawet telefon zaufania dla młodzieży i pomoc psychologiczną. Kochana młodzieży, przywrócimy ten telefon zaufania natychmiast - mówiła Nowacka.

Powiatowe Centra Zdrowia

Na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki KO zapowiada stworzenie Powiatowych Centrów Zdrowia, których zadaniem będzie zapewnienie "powszechnego i równego dostępu do diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego i świadczeń specjalistycznych".