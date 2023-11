Koalicja Obywatelska zapowiada zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej. Przyszły poseł PO Andrzej Domański zdradził, że ma być płacona w formie ryczałtu i "korzystna z punktu widzenia przedsiębiorców".

PO zapowiada zmiany w składce zdrowotnej

- Wiemy doskonale, że obecny sposób wyliczania składki zdrowotnej dobija polskie firmy, dobija w szczególności małych i średnich przedsiębiorców i dlatego w naszych stu konkretach zaproponowaliśmy ryczałtowy system naliczania składki zdrowotnej i tego się oczywiście trzymamy- powiedział Andrzej Domański w Polsat News.

Reklama

- Wszyscy zgadzamy się, że ta składka musi być czytelna, korzystna z punktu widzenia przedsiębiorców, ale konkretne rozwiązanie zostanie przedstawione przez nowy rząd - dodał.

Reklama

Przyznał, że wydatki na zdrowie "muszą rosnąć".

Składka zdrowotna jest za wysoka

- Wiemy, że ochrona zdrowia w Polsce jest strukturalnie niedofinansowana. Czy powinno się to odbywać kosztem wyłącznie przedsiębiorców to jest temat do dyskusji. W mojej opinii ta wysokość składki zdrowotnej, którą płaci bardzo wielu przedsiębiorców w Polsce jest po prostu za wysoka- podkreślił Domański.

Reklama

Zapowiedział zmianę sposobu naliczania składki zdrowotnej. -Sytuacja, w której przedsiębiorca płaci składkę zdrowotną chociażby od sprzedaży aktywa trwałego chociażby samochodu czy nieruchomości jest sytuacją absolutnie nie do przyjęcia - powiedział.

Zapowiedział, że sposób naliczania składki zdrowotnej jest przedmiotem rozmów z Trzecią Drogą i Lewicą. - Będziemy musieli wspólnie z naszymi partnerami koalicyjnymi poszukać takiego rozwiązania, które będzie z jednej strony akceptowalne dla przedsiębiorców, z drugiej strony nie będzie powodowało takiego poczucia niesprawiedliwości wśród osób, które pracują na etacie a z trzeciej strony nie będzie powodowało luki czy wyrwy w systemie i takie rozwiązanie przedstawimy - wskazał.