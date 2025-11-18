Warto się przyjrzeć witaminie B9. To jeden z kluczowych mikroskładników regulujących funkcjonowanie całego organizmu człowieka. Naturalne formy witaminy B9 to foliany. Mają one bezpośredni wpływ na procesy życiowe - od pracy układu nerwowego po metabolizm DNA. Nawet niewielkie niedobory B9 szybko odbijają się na zdrowiu, a przewlekłe zbyt niskie spożycie wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Kwas foliowy, znany również jako witamina B9, to rozpuszczalna w wodzie witamina niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, zwłaszcza w podziałach komórkowych. Znane są badania, zgodnie z którymi kobiety, które planują ciążę lub są już w ciąży, powinny - pod kontrolą lekarza suplementować kwas foliowy. Organizm sam nie wytwarza kwasu foliowego.

Jak się objawia niedobór witaminy B9?

Foliany biorą dział w podziale komórek, tworzeniu czerwonych krwinek i syntezie neuroprzekaźników. Bez nich organizm nie jest w stanie prawidłowo budować i naprawiać materiału genetycznego. Od jakości tych procesów zależy odporność, funkcjonowanie mózgu, a nawet ryzyko rozwoju chorób przewlekłych. Dlatego zapotrzebowanie na foliany dotyczy absolutnie każdego - dzieci, dorosłych i seniorów. Braki tej witaminy u dorosłych mogą też zwiększać poziom homocysteiny - aminokwasu uznawanego za czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Nieleczony niedobór osłabia również funkcjonowanie układu nerwowego, co może objawiać się rozdrażnieniem, zaburzeniami nastroju, a nawet stanami depresyjnymi. U kobiet w ciąży skutki są jeszcze poważniejsze, bo B9 jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego dziecka.

Czym grozi niedobór witaminy B9?

Niski poziom witaminy B9 wpływa na organizm wielotorowo. W pierwszej kolejności zaburza pracę układu krwiotwórczego, prowadząc do anemii megaloblastycznej, objawiającej się przewlekłym zmęczeniem, osłabieniem i problemami z koncentracją.

Co jeść, by uzupełnić niedobory witaminy B9?

Najwięcej witaminy B9 znajdziemy w zielonych warzywach. To szpinak, jarmuż, Różne gatunki sałaty, natka pietruszki, brokuły czy szparagi. Cennym źródłem witaminy B9 są również rośliny strączkowe – ciecierzyca, soczewica, fasola – a także owoce cytrusowe, awokado i pełnoziarniste produkty zbożowe. Foliany występują także w produktach pochodzenia zwierzęcego, np. w wątróbce, jednak większość dziennego zapotrzebowania powinna pochodzić z roślin.