Jakim pacjentom może pomóc Państwa produkt?

– Jest to produkt do stosowania miejscowego, który został zaprojektowany z myślą o pacjentach z zaawansowanymi guzami skóry i tkanek miękkich, z przerzutami do skóry, pacjentach w terminalnej fazie choroby z owrzodzeniami czy przetokami do powłok, którzy nie mogą być poddani leczeniu operacyjnemu, radio bądź chemioterapii i są poddani jedynie leczeniu objawowemu. Preparat przede wszystkim ma na celu wydłużenie życia i poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych.

Co kryje się pod nazwą kompozycja? Jakie produkty zawiera Państwa produkt i w jaki sposób wzajemnie się uzupełniają?

– Otóż nazwa „kompozycja” oznacza, że stworzony przez nas produkt jest recepturą, która składa się nie tylko z głównej substancji czynnej – kompleksu grafenu z 2-metoksyestradiolem (GO-2ME o działaniu przeciwnowotworowym), ale również z innych substancji czynnych, które wspomagają leczenie oraz z substancji pomocniczych, które zapewniają stabilność i odpowiednią formę fizykochemiczną formulacji.

Stworzyliśmy taki produkt, co było dużym wyzwaniem, badania zajęły 4 lata. Zatem opracowana przez nas kompozycja farmaceutyczna zawiera substancje odpowiadające za wspomaganie gojenia ran (owrzodzeń nowotworowych), zapobieganie adhezji drobnoustrojów i ma formę aerozolu błonotwórczego. Naszym zamysłem było stworzenie kompozycji farmaceutycznej, która będzie swoistym opatrunkiem leczącym rany i owrzodzenia nowotworowe.

Proszę opisać proces leczenia: produkt trafia na skórę w chore miejsce i co dokładnie się dzieje?

– Zaprojektowana przez nas kompozycja farmaceutyczna przede wszystkim charakteryzuje się zwiększoną biodostępnością przeciwnowotworową substancji czynnej GO-2ME i jednocześnie zawiera substancje aktywne o działaniu przeciwzapalnym i proregeneracyjnym, a także ograniczającym tworzenie się biofilmu bakteryjnego, co przyczynia się do proregeneracyjnego wpływu na uszkodzone tkanki.

Biorąc pod uwagę właściwości wszystkich zastosowanych w tej kompozycji składników, jej zastosowanie terapeutyczne to miejscowe leczenie nowotworów pierwotnych i przerzutowych skóry, w szczególności nowotworów w stanie zaawansowanym lub terminalnym z owrzodzeniami. Celem naszego wynalazku było opracowanie produktu i aplikacji kompozycji farmaceutycznej, która jest prosta w zastosowaniu i ułatwia utrzymanie higieny przy użyciu preparatu farmaceutycznego, wspomagając tym samym przebieg leczenia, pielęgnację pacjenta i poprawiając jakość życia pacjentów onkologicznych, oraz stanowi wsparcie pielęgnacyjno-lecznicze dla opiekunów.

Wiele osób zwraca teraz uwagę na pochodzenie składników produktu, który planuje użyć. Jak to wygląda w kompozycji farmaceutycznej?

– Przede wszystkim wszystkie zastosowane surowce formulacji to substancje farmakopealne, oczywiście prócz głównej zaprojektowanej oraz opatentowanej przez nas substancji czynnej, która jest nową molekułą. Główna substancja czynna tej kompozycji farmaceutycznej – czyli GO-2ME – została przebadana przez nas pod kątem toksykologii, farmakokinetyki i cytotoksyczności. Sama substancja 2-ME jest naturalną pochodną metabolizmu estrogenów w organizmie, zaś potencjał antynowotworowy zidentyfikowano ponad 20 lat temu. Nasze rozwiązanie jest innowacyjne pod względem formy aplikacji tej substancji – lokalnej, miejscowej guza, gdzie jest wysoka biodostępność dla 2-ME. Co najważniejsze – udowodniliśmy, że substancja GO-2ME wykazuje skuteczność przeciwnowotworową, czyli jest toksyczna wobec komórek nowotworowych, a jednocześnie wykazuje brak toksyczności wobec komórek normotypowych skóry.

Pacjenci często obawiają się skutków ubocznych branych przez nich leków. Jak to wygląda w przypadku Pani produktu?

– Przebadaliśmy produkt nie tylko w warunkach in vitro, ale wykonaliśmy również badania skuteczności oraz badania toksykologiczne w warunkach in vivo na modelu zwierzęcym. Wyniki te dowodzą, że zaprojektowana przez nas kompozycja farmaceutyczna wykazuje cytotoksyczność kompleksu GO-2ME wobec czerniaka skóry. Zaobserwowaliśmy istotne działanie przeciwnowotworowe, w tym zahamowanie wzrostu guza, wydłużenie przeżycia w grupach badawczych otrzymujących GO-2ME oraz zmniejszenie częstości występowania wrzodziejących ran nowotworowych.

Centrum Transferu Technologii GUMed aktywnie wspiera ochronę patentową wynalazków opracowanych na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku oraz nawiązuje współprace z otoczeniem biznesowym w celu skutecznej komercjalizacji tych rozwiązań. Oferujemy przedsiębiorcom bogate portfolio technologii z różnych dziedzin medycyny, obejmujące patenty polskie i zagraniczne oraz możliwość licencjonowania — w tym licencje testowe, demonstracyjne, warunkowe oraz sprzedaż praw do wynalazków. W GUMed realizujemy także usługi badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury oraz ekspertyzy naukowe i opinie o innowacyjności. Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:ctt@gumed.edu.pl.