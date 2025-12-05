Jakim pacjentom może pomóc Państwa produkt?

Prof. Magdalena Górska-Ponikowska Prof. Magdalena Górska-Ponikowska / fot. materiały prasowe

Jest to produkt do stosowania miejscowego, który został zaprojektowany z myślą o pacjentach z zaawansowanymi guzami skóry i tkanek miękkich, z przerzutami do skóry, pacjentach w terminalnej fazie choroby z owrzodzeniami czy przetokami do powłok, którzy nie mogą być poddani leczeniu operacyjnemu, radio bądź chemioterapii i są poddani jedynie leczeniu objawowemu. Preparat przede wszystkim ma na celu wydłużenie życia i poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych.

Co kryje się pod nazwą kompozycja? Jakie produkty zawiera Państwa produkt i w jaki sposób wzajemnie się uzupełniają?

Otóż nazwa „kompozycja” oznacza, że stworzony przez nas produkt jest recepturą, która składa się nie tylko z głównej substancji czynnej – kompleksu grafenu z 2-metoksyestradiolem (GO-2ME o działaniu przeciwnowotworowym), ale również z innych substancji czynnych, które wspomagają leczenie oraz z substancji pomocniczych, które zapewniają stabilność i odpowiednią formę fizykochemiczną formulacji.

Stworzyliśmy taki produkt, co było dużym wyzwaniem, badania zajęły 4 lata. Zatem opracowana przez nas kompozycja farmaceutyczna zawiera substancje odpowiadające za wspomaganie gojenia ran (owrzodzeń nowotworowych), zapobieganie adhezji drobnoustrojów i ma formę aerozolu błonotwórczego. Naszym zamysłem było stworzenie kompozycji farmaceutycznej, która będzie swoistym opatrunkiem leczącym rany i owrzodzenia nowotworowe.

Proszę opisać proces leczenia: produkt trafia na skórę w chore miejsce i co dokładnie się dzieje?

Zaprojektowana przez nas kompozycja farmaceutyczna przede wszystkim charakteryzuje się zwiększoną biodostępnością przeciwnowotworową substancji czynnej GO-2ME i jednocześnie zawiera substancje aktywne o działaniu przeciwzapalnym i proregeneracyjnym, a także ograniczającym tworzenie się biofilmu bakteryjnego, co przyczynia się do proregeneracyjnego wpływu na uszkodzone tkanki.

Kompozycja, która pomoże pacjentom Kompozycja, która pomoże pacjentom / fot. materiały prasowe

Biorąc pod uwagę właściwości wszystkich zastosowanych w tej kompozycji składników, jej zastosowanie terapeutyczne to miejscowe leczenie nowotworów pierwotnych i przerzutowych skóry, w szczególności nowotworów w stanie zaawansowanym lub terminalnym z owrzodzeniami. Celem naszego wynalazku było opracowanie produktu i aplikacji kompozycji farmaceutycznej, która jest prosta w zastosowaniu i ułatwia utrzymanie higieny przy użyciu preparatu farmaceutycznego, wspomagając tym samym przebieg leczenia, pielęgnację pacjenta i poprawiając jakość życia pacjentów onkologicznych, oraz stanowi wsparcie pielęgnacyjno-lecznicze dla opiekunów.

Wiele osób zwraca teraz uwagę na pochodzenie składników produktu, który planuje użyć. Jak to wygląda w kompozycji farmaceutycznej?

Przede wszystkim wszystkie zastosowane surowce formulacji to substancje farmakopealne, oczywiście prócz głównej zaprojektowanej oraz opatentowanej przez nas substancji czynnej, która jest nową molekułą. Główna substancja czynna tej kompozycji farmaceutycznej – czyli GO-2ME – została przebadana przez nas pod kątem toksykologii, farmakokinetyki i cytotoksyczności. Sama substancja 2-ME jest naturalną pochodną metabolizmu estrogenów w organizmie, zaś potencjał antynowotworowy zidentyfikowano ponad 20 lat temu. Nasze rozwiązanie jest innowacyjne pod względem formy aplikacji tej substancji – lokalnej, miejscowej guza, gdzie jest wysoka biodostępność dla 2-ME. Co najważniejsze – udowodniliśmy, że substancja GO-2ME wykazuje skuteczność przeciwnowotworową, czyli jest toksyczna wobec komórek nowotworowych, a jednocześnie wykazuje brak toksyczności wobec komórek normotypowych skóry.

Kompozycja, która pomoże pacjentom Kompozycja, która pomoże pacjentom / fot. materiały prasowe

Pacjenci często obawiają się skutków ubocznych branych przez nich leków. Jak to wygląda w przypadku Pani produktu?

Przebadaliśmy produkt nie tylko w warunkach in vitro, ale wykonaliśmy również badania skuteczności oraz badania toksykologiczne w warunkach in vivo na modelu zwierzęcym. Wyniki te dowodzą, że zaprojektowana przez nas kompozycja farmaceutyczna wykazuje cytotoksyczność kompleksu GO-2ME wobec czerniaka skóry. Zaobserwowaliśmy istotne działanie przeciwnowotworowe, w tym zahamowanie wzrostu guza, wydłużenie przeżycia w grupach badawczych otrzymujących GO-2ME oraz zmniejszenie częstości występowania wrzodziejących ran nowotworowych.

ctt logo fot. materiały prasowe

Centrum Transferu Technologii GUMed aktywnie wspiera ochronę patentową wynalazków opracowanych na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku oraz nawiązuje współprace z otoczeniem biznesowym w celu skutecznej komercjalizacji tych rozwiązań. Oferujemy przedsiębiorcom bogate portfolio technologii z różnych dziedzin medycyny, obejmujące patenty polskie i zagraniczne oraz możliwość licencjonowania — w tym licencje testowe, demonstracyjne, warunkowe oraz sprzedaż praw do wynalazków. W GUMed realizujemy także usługi badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury oraz ekspertyzy naukowe i opinie o innowacyjności. Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:ctt@gumed.edu.pl.

gum logo fot. materiały prasowe