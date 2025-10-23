Nowelizacja rozporządzenia o obowiązkowych szczepieniach ochronnych, którą przygotowało Ministerstwo Zdrowia, wprowadza rewolucyjne zmiany w profilaktyce chorób zakaźnych i nowotworowych u dzieci i młodzieży. Najważniejszą nowością jest objęcie obowiązkiem szczepienia przeciw HPV oraz rozszerzenie ochrony przeciw meningokokom. Kiedy dokładnie zmiany wejdą w życie? Przygotuj się na nowy kalendarz szczepień, który będzie obowiązywał od 2026 roku.

Rewolucja w profilaktyce przeciwnowotworowej. Obowiązkowe szczepienie na HPV

Najbardziej znaczącą zmianą w nowym kalendarzu jest wprowadzenie obowiązkowego szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). To przełom w walce z nowotworami, takimi jak rak szyjki macicy, który jest najczęściej wywoływany przez przewlekłe zakażenie HPV.

Kogo dotyczy obowiązek szczepienia przeciw HPV?

Obowiązek szczepienia przeciw HPV obejmie dzieci od ukończenia 9. do ukończenia 15. roku życia. Oznacza to, że objęte nim zostaną m.in. roczniki 2018 i młodsze.

Jak podaje portal Pacjenci.pl, do tej pory szczepienia te były w Polsce dobrowolne i bezpłatne dla dzieci w wieku 9-14 lat, jednak objęcie ich obowiązkowym programem ma na celu drastyczne zwiększenie wyszczepialności w populacji młodych osób.

Rozszerzenie ochrony: Meningokoki i nowy schemat krztuśca

Ministerstwo Zdrowia nie poprzestało na HPV, wprowadzając także modyfikacje mające na celu zwiększenie ochrony przed innymi groźnymi chorobami zakaźnymi.

Projekt nowelizacji rozszerza katalog obowiązkowych szczepień o ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami meningokokowymi (Neisseria meningitidis). Choć nie jest to obowiązek powszechny, to obejmie osoby do 19. roku życia znajdujące się w grupach ryzyka. Do tej grupy zaliczają się m.in. dzieci urodzone przez matki zakażone wirusem HIV.

Zmiany w harmonogramie szczepień przeciw krztuścowi

Modyfikacji ulegnie również harmonogram szczepieńchroniących przed krztuścem.

Druga dawka przypominająca : Zostanie przesunięta z 14. na 12. rok życia.

: Zostanie przesunięta z 14. na 12. rok życia. Trzecia dawka przypominająca: Zostanie wprowadzona dla osób od ukończenia 17. roku życia. Zastąpi ona dotychczasową dawkę podawaną przeciw tężcowi i błonicy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Rodzice i lekarze muszą wziąć pod uwagę, że nowe przepisy będą wprowadzane stopniowo.