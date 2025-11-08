GIF poinformował, że nie wszystkie serie leku zostały objęte decyzją. Decyzja ma charakter natychmiastowej wykonalności i obowiązuje na terenie całego kraju. Osoby, które stosują ten lek, powinny sprawdzić numer serii umieszczony na pudełku i na blistrze.

Dlaczego GIF wycofał Euthyrox N?

Wycofanie z obrotu zostało ogłoszone po tym, jak podmiot odpowiedzialny (firma Merck) poinformowała GIF o otrzymaniu wyniku poza specyfikacją w parametrze "zawartość substancji czynnej" (przekroczenie limitu). Jak podano, odbiegająca od wymagań jakość leku może mieć wpływ na jego skuteczność i bezpieczeństwo. "Zatem nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z pozostawienia w obrocie przedmiotowej serii produktu leczniczego".

Reklama
Naukowcy odkryli antybiotyk 100 razy silniejszy od obecnych leków
Naukowcy odkryli antybiotyk 100 razy silniejszy od obecnych leków

Zobacz również

Której serii leku dotyczy ostrzeżenie?

Decyzja GIF dotyczy produktu:

  • Euthyrox N 25 µg
  • postać: tabletki,
  • opakowanie: 100 sztuk,
  • numer serii: G02PXT,
  • termin ważności: 29.02.2028,
  • GTIN: 05909991051129.

Jeżeli przyjmujesz Euthyrox N i masz w domu opakowanie pochodzące z wycofanej serii, jak najszybciej udaj się do apteki lub skontaktuj z lekarzem w celu wymiany leku lub ustalenia dalszego postępowania. Samodzielne przerywanie terapii również może być szkodliwe, dlatego zaleca się podejście ostrożne i konsultację ze specjalistą.