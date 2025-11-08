GIF poinformował, że nie wszystkie serie leku zostały objęte decyzją. Decyzja ma charakter natychmiastowej wykonalności i obowiązuje na terenie całego kraju. Osoby, które stosują ten lek, powinny sprawdzić numer serii umieszczony na pudełku i na blistrze.
Dlaczego GIF wycofał Euthyrox N?
Wycofanie z obrotu zostało ogłoszone po tym, jak podmiot odpowiedzialny (firma Merck) poinformowała GIF o otrzymaniu wyniku poza specyfikacją w parametrze "zawartość substancji czynnej" (przekroczenie limitu). Jak podano, odbiegająca od wymagań jakość leku może mieć wpływ na jego skuteczność i bezpieczeństwo. "Zatem nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z pozostawienia w obrocie przedmiotowej serii produktu leczniczego".
Której serii leku dotyczy ostrzeżenie?
Decyzja GIF dotyczy produktu:
- Euthyrox N 25 µg
- postać: tabletki,
- opakowanie: 100 sztuk,
- numer serii: G02PXT,
- termin ważności: 29.02.2028,
- GTIN: 05909991051129.
Jeżeli przyjmujesz Euthyrox N i masz w domu opakowanie pochodzące z wycofanej serii, jak najszybciej udaj się do apteki lub skontaktuj z lekarzem w celu wymiany leku lub ustalenia dalszego postępowania. Samodzielne przerywanie terapii również może być szkodliwe, dlatego zaleca się podejście ostrożne i konsultację ze specjalistą.
