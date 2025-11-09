Pestycydy na talerzu – trudne do uniknięcia

Współczesne rolnictwo opiera się na masowym stosowaniu środków ochrony roślin. Choć zwiększają one wydajność upraw, ich pozostałości często trafiają do naszej diety. Zespół naukowców z George Mason University, w składzie Sumaiya Safia Irfan i Veronica Sanchez, przeanalizował 21 badań eksperymentalnych przeprowadzonych na przestrzeni 20 lat. Wyniki są niepokojące – kontakt z neonikotynoidami u samców gryzoni prowadził do obniżenia jakości plemników, zaburzeń hormonalnych oraz uszkodzeń jąder.

„Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że pozostałości pestycydów na żywności mogą wpływać na płodność. Wszystkie analizowane badania wykazały negatywny wpływ neonikotynoidów na nasienie u szczurów i myszy” – mówi Veronica Sanchez, współautorka badania.

Co to są neonikotynoidy?

Neonikotynoidy to grupa środków owadobójczych szeroko stosowanych w uprawach kukurydzy, rzepaku, soi czy warzyw. Wnikają one w strukturę rośliny – od korzeni po liście i owoce – dlatego są trudne do całkowitego usunięcia. Pozostałości tych substancji mogą znajdować się w żywności, którą codziennie spożywamy.

Możliwy wpływ na męską płodność

Badania na zwierzętach sugerują, że neonikotynoidy mogą:

obniżać liczbę i ruchliwość plemników,

zaburzać poziom hormonów płciowych,

uszkadzać tkanki jąder, co może prowadzić do trwałych problemów z płodnością.

Choć dane dotyczące ludzi są jeszcze niepełne, naukowcy podkreślają, że temat wymaga pilnych, dalszych badań.

„Te wyniki powinny skłonić nas do refleksji. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak duży wpływ neonikotynoidy mają na zdrowie człowieka, dlatego konieczne są dalsze analizy” – podkreśla Sumaiya Safia Irfan, główna autorka badania.

Jak ograniczyć kontakt z pestycydami?

Choć nie sposób całkowicie uniknąć pozostałości chemikaliów, można znacząco zmniejszyć ich ilość w codziennej diecie:

Dokładnie myj owoce i warzywa – najlepiej pod bieżącą wodą przez co najmniej 30 sekund.

Obieraj skórkę, jeśli to możliwe (np. z jabłek, ogórków, ziemniaków).

Kupuj produkty z certyfikatem ekologicznym lub od lokalnych, sprawdzonych dostawców.

Unikaj nadmiernego stosowania środków owadobójczych w domu i ogrodzie.

Różnicuj dietę – jedząc różne produkty, zmniejszasz ryzyko kumulacji jednego rodzaju pestycydu w organizmie.

„Neonikotynoidy są wchłaniane przez rośliny, dlatego nie da się ich całkowicie usunąć. Warto jednak być świadomym konsumentem i wybierać produkty odpowiedzialnie” – dodaje Irfan.

Podsumowanie

Nowe badania wskazują, że popularne pestycydy mogą mieć niekorzystny wpływ na płodność mężczyzn. Choć potrzeba więcej danych o skutkach u ludzi, warto już teraz podejmować świadome decyzje zakupowe i ograniczać kontakt z chemikaliami. Nasze codzienne wybory żywieniowe mogą realnie wpłynąć na zdrowie – nie tylko dziś, ale także w przyszłych pokoleniach.

Źródło: George Mason University