Pewność siebie bierze się z poczucia własnej wartości. Zwykle kształtuje się latami, a wpływają na nią m.in. postawy rodzicielskie takie jak motywowanie i wspieranie. W życiu dorosłym pewność siebie wynika przede wszystkim ze świadomości swoich myśli i uczuć. Co ciekawe, można ją… wypracować. Niezbędna jest do tego samoakceptacja, znajomość swoich kompetencji oraz mocnych i słabych stron.

Czym jest pewność siebie?

Pewność siebie to stan, postawa lub cecha, dzięki której czujemy się dobrze sami ze sobą, jesteśmy pewni własnej wartości, własnych kompetencji i wierzymy w swoje możliwości. To postawa, która ułatwia życie i pozwala dążyć oraz realizować własne cele.

Po czym poznać że ktoś jest pewny siebie? Osoby pewne siebie mają kilka cech:

1. Cieszą się z niewielkich sukcesów

Osoby pewne siebie lubią się rozwijać, próbować nowych rzeczy i sprawdzać. Cieszą się nawet z niewielkich, mało spektakularnych sukcesów. Czerpią satysfakcję z małych kroków i nie stawiają sobie celów wykraczających poza ich możliwości. Są świadome tego, na co stać je w danym momencie i wiedzą, że na większy sukces składają się mniejsze.

2. Czerpią szczęście z tego, co już mają

Jednym z filarów pewności siebie jest poczucie szczęścia. Osoby pewne siebie osiągają szczęście przez docenianie rzeczywistości i bycie wdzięcznym za to, czym los je obdarował. Może to być zdrowie, przyjaciele, rodzina, pasja, a nawet smaczny posiłek.

3. Nie krytykują innych

Krytykowanie innych ludzi, ich cech czy postępowania nie świadczy o pewności siebie. Porównywanie się i doszukiwanie w innych wad często ma na celu przekonanie siebie, że jest się lepszym. Osoby pewne siebie tego nie potrzebują. Zamiast tego starają się znajdować w innych pozytywne cechy, a także próbują ich zrozumieć i docenić.

4. Są asertywne. Nie mówią "tak", gdy chcą powiedzieć "nie"

Osoby pewne siebie nie godzą się na rzeczy, których nie chcą. To rodziłoby w nich poczucie pokrzywdzenia i frustrację. Ich cechą jest asertywność. Dzięki niej potrafią wyrazić swoje myśli, uczucia i potrzeby w sposób jasny i bezpośredni, a przy tym nie naruszają praw innych ludzi.

5. Nie boją się popełniania błędów

Każdy popełnia błędy, ale nie każdy jest się w stanie do tego przyznać. Niektórzy, gdy popełnią błąd boją się do tego przyznać, a nieraz wręcz uparcie zaprzeczają, że popełnili błąd. Nie robią tak osoby pewne siebie. Dla osób pewnych siebie nich błąd jest nauką. W takiej sytuacji nie mają one problemu do przyznania się do niego. Okazują pokorę, wyciągają z niego wnioski i idą naprzód.

6. Nie porównują się z innymi

Osoby pewne siebie nie porównują się do innych. Wiedzą, że ludzie się od siebie różnią, mają inne sytuacje życiowe, doświadczenia i umiejętności, a także trudności i zmartwienia. Porównywanie się do innych nie pomaga w osiągnięciu celu.

7. Nie narzekają, nie wchodzą w rolę ofiary

Niektóre osoby mają tendencję do stawiania się w pozycji osoby skrzywdzonej. Zdaje im się, że wszyscy wokół są nastawieni przeciwko nim. Osoby pewne siebie nie szukają winy za swoje nieszczęścia w innych. Biorą odpowiedzialność za swoje życie i podejmowane działania, a gdy spotykają je problemy – szukają konstruktywnych rozwiązań.

8. Postępują w sposób zdecydowany i samodzielny

Pewność siebie pozwala podejmować szybkie decyzje i trzymać się ich mając zaufanie do swoich umiejętności i intuicji. Osoby pewne siebie wykazują się też dużą samodzielnością w działaniu. Potrafią działać niezależnie od opinii innych gdy wiedzą, że ich decyzje są słuszne.

9. Są świadome siebie

Osoby o dużej pewności siebie dobrze siebie znają. Oznacza to, że rozumieją swoje mocne i słabe strony, znają swoje wartości, które pozwalają im działać skutecznie i efektywnie zarządzać sobą i swoim życiem.