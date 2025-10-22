Jak zmiana czasu wpływa na naszą psychikę i życie intymne?

Choć przestawienie zegarka o godzinę wydaje się drobiazgiem, dla naszego organizmu to prawdziwe wyzwanie. Zmiana czasu zaburza rytm snu, nastrój i – co może zaskakiwać – także życie seksualne. – To mały jet lag, który dotyka całego ciała.

Nasz zegar biologiczny nie lubi manipulacji

Ludzki organizm działa w rytmie dobowym, regulowanym przez tzw. zegar biologiczny. To on decyduje, kiedy jesteśmy senni, głodni, a nawet… skłonni do bliskości. Zmiana czasu, choć wynosi tylko 60 minut, zaburza synchronizację naszego rytmu biologicznego. Organizm potrzebuje kilku dni, a czasem nawet tygodnia, by się przystosować. W tym czasie wiele osób odczuwa zmęczenie, rozdrażnienie czy problemy z koncentracją.

Ważne Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi już w najbliższy weekend w nocy z soboty na niedzielę. Zegarki przestawiamy z godziny 3:00 na 2:00. Oznacza to, że śpimy godzinę dłużej.

Mniej światła, mniej serotoniny, a więcej stresu

Zmiana czasu na zimowy często nakłada się z okresem skracającego się dnia. Mniej słońca to mniej serotoniny – hormonu odpowiedzialnego za dobre samopoczucie. Efekt? Więcej senności, apatii i spadków nastroju. U części osób pojawia się tzw. sezonowe obniżenie nastroju, które może przypominać łagodną depresję. Z kolei brak snu potęguje stres. Już jedna nieprzespana noc podnosi poziom kortyzolu, a to z kolei obniża odporność emocjonalną i zwiększa skłonność do impulsywnych reakcji.

Libido pod presją zegara

Zmiana czasu wpływa również na naszą seksualność. Choć rzadko o tym mówimy, to właśnie sen, hormony i nastrój są fundamentem życia erotycznego. Zaburzenie rytmu snu powoduje spadek poziomu testosteronu i estrogenów, a wzrost kortyzolu – hormonu stresu. W efekcie wiele osób zauważa obniżenie libido i mniejszą ochotę na bliskość. To nie tylko kwestia biologii. Kiedy jesteśmy zmęczeni i rozdrażnieni, trudniej nam o czułość, spontaniczność i intymność. To z kolei może odbijać się na relacjach partnerskich.

Jak przetrwać zmianę czasu bez strat dla zdrowia (i związku)?

Światło to lek. Wychodź na spacer w ciągu dnia – światło słoneczne reguluje rytm biologiczny. Regularność. Kładź się spać i wstawaj o podobnych porach, także w weekend. Ogranicz ekrany przed snem. Niebieskie światło z telefonów zaburza wydzielanie melatoniny. Zadbaj o bliskość. Czułość, przytulenie, dotyk – nawet bez seksu – pomagają obniżyć poziom stresu. Nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Daj organizmowi kilka dni na adaptację.

Zegar można przestawić, ale ciało potrzebuje czasu

Zmiana czasu przypomina nam, że jesteśmy istotami biologicznymi, a nie maszynami. Nasz organizm potrzebuje regularności, światła i odpoczynku.

To dobry moment, by wsłuchać się w siebie – w potrzeby ciała, emocji i relacji. Bo choć zegary przestawiamy jednym ruchem, nasz wewnętrzny rytm wymaga czegoś więcej: czułości, światła i trochę cierpliwości.