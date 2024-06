Fałszywa przyjaźń może przytrafić się każdemu na różnych etapach życia. Rozpoznanie toksycznej przyjaźni może być trudne, zwłaszcza jeśli relacja trwa długo i jest głęboko zakorzeniona w naszym życiu. Po czym poznać toksycznych znajomych?

Reklama

Jak zachowuje się toksyczna przyjaciółka/przyjaciel?

Przyjaźń to jedna z najważniejszych relacji w naszym życiu. Dobra przyjaźń może być źródłem wsparcia, radości i poczucia bezpieczeństwa, a prawdziwy przyjaciel to ktoś, na kim możesz polegać w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

Zdarza się jednak, że nie każda relacja, która wydaje się przyjaźnią, faktycznie nią jest. Czasami przyjaźń może okazać się fałszywa lub toksyczna, przynosząc więcej szkody niż pożytku. Poniżej przedstawiamy sygnały, które mogą świadczyć o tym, że przyjaźń jest toksyczna.

Nie otrzymujesz wsparcia

Przyjaźń to wymiana myśli, energii i wzajemnej pomocy. W zdrowej przyjaźni obie strony wspierają się nawzajem w trudnych chwilach. W toksycznej relacji wsparcie jest wyłącznie jednostronne. Czy zdarza się, że jesteś gotowa poświęcić przyjaciółce znaczną część czasu i uwagi, ale działa to tylko w jedną stronę? W toksycznej przyjaźni - podczas gdy jedna osoba służy drugiej wsparciem i pomocą - problemy drugiej bywają bagatelizowane lub ignorowane.

Nie wiesz czego możesz się spodziewać

Jeśli zdarza się, że twoja przyjaciółka reaguje w sposób nieprzewidywalny i nazbyt emocjonalny i w pewnych sytuacjach się obraża, w innym krzyczy, a innym razem jest niezwykle uprzejma – możesz doznawać uczucia dezorientacji. Niestety, przebywanie na takiej emocjonalnej huśtawce jest bardzo męczące i może świadczyć o tym, że relacja jest toksyczna.

Reklama

Manipulacja i kontrola

Toksyczny przyjaciel może próbować manipulować twoimi uczuciami, decyzjami i zachowaniami, a nawet używać emocjonalnego szantażu by osiągnąć swoje cele lub kontrolować twoje życie.

Odczuwasz zazdrość i rywalizację ze strony drugiej osoby

W prawdziwej, szczerej przyjaźni nie ma miejsca na zazdrość czy rywalizację. Przyjaciele życzą sobie jak najlepiej i cieszą się z sukcesów, osiągnięć i szczęścia drugiej osoby. Za to silna zazdrość i rywalizacja mogą pojawiać się w toksycznej przyjaźni. Toksyczny przyjaciel może umniejszać twoje sukcesy, porównywać się do ciebie i starać się być lepszy. Warto mieć na uwadze, że choć przysłowie "Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie" jest jak najbardziej prawdziwe, to ważne jest także to, jak przyjaciel reaguje na nasze sukcesy.

Jesteś krytykowany/a

Toksyczny przyjaciel może także regularnie cię krytykować, poniżać lub wyśmiewać. Może też nie mieć do ciebie szacunku, co może objawiać się np. ignorowaniem twoich uczuć i potrzeb.

W towarzystwie tej osoby zdarzają ci się trudne sytuacje

Toksyczni przyjaciele często tworzą dramaty. Zdarza się też, że przyciągają negatywne sytuacje. Jeśli przy takiej osobie twoje życie staje się nagle pełne konfliktów i niepotrzebnych komplikacji – może to oznaczać, że jesteś w toksycznej relacji.

Masz poczucie winy

Toksyczny przyjaciel może sprawiać, że czujesz się winny za rzeczy, na które nie masz wpływu. Może obarczać cię odpowiedzialnością za swoje problemy i negatywne emocje.

Jest ci przykro

Jeśli po waszych spotkaniach jest ci smutno lub przykro, to znak, że z twoją relacją przyjacielską dzieje się coś niedobrego. Być może jest to spowodowane tym, że przyjaciółka czasem z ciebie zażartuje lub wyśmieje, a być może tym, że gdy zwrócisz jej na to uwagę słyszysz w odpowiedzi, że "nie znasz się na żartach". W przyjaźni, tak jak w relacjach romantycznych, warto zaufać swoim emocjom – jeśli zamiast radości i wsparcia czujemy przygnębienie i frustrację może wskazywać to na toksyczny rodzaj relacji.

Rozpoznanie toksycznej przyjaźni to pierwszy krok do poprawy swojej sytuacji. Może to wymagać trudnych decyzji, takich jak rozmowa z przyjacielem lub nawet zakończenie przyjaźni - w przypadku gdy nie ma szans na jej poprawę. Ważne jest jednak przede wszystkim to, by dbać o swoje zdrowie emocjonalne i otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają i szanują.