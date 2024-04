Zarówno niedobór snu, jak i jego nadmiar mogą mieć negatywne skutki dla zdrowia. Dlatego tak ważne jest dbanie o właściwą ilość snu, jego regularność i… moment pobudki. Jak wynika z badań, pora, o której wstajemy, jest nie mniej ważna jak ilość snu.

Ile godzin snu potrzebuje dorosły człowiek?

Ile godzin snu potrzebuje nasz organizm? Jest to ściśle związane z naszym wiekiem. O ile noworodki potrzebują od 14 do aż 17 godzin snu, seniorom wystarczy zaledwie 7-8 godzin snu. Zależności te przedstawiają się następująco:

0-3 miesiące – 14-17 godz.

4-12 miesięcy – 12-16 godz.

1-2 lata – 11-14 godz.

3-5 lat – 10-13 godz.

9-12 lat – 9-12 godz.

13-18 lat – 8-10 godz.

18-60 lat – minimum 7 godz.

61-64 lata – 7-9 godz.

65 lat i więcej – 7-8 godz.

Niedobór snu jest tak samo szkodliwy jak jego nadmiar

Zbyt mała ilość snu może prowadzić do szeregu negatywnych skutków dla zdrowia – nie tylko fizycznego, ale także emocjonalnego i psychicznego. Niedobór snu może wpływać na zdolność koncentracji, zapamiętywanie informacji oraz na nastrój. Niestety, może także prowadzić do drażliwości, wzrostu poziomu stresu, lęku, a nawet depresji. Zbyt mała ilość snu to także zwiększone ryzyko wystąpienia chorób, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, otyłość czy choroby serca. Niedobór snu wiąże się również z osłabieniem układu odpornościowego, uczuciem zmęczenia i braku energii.

Niewiele osób wie, że także zbyt dużo snu może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia i samopoczucia. Wśród nich jest m.in. pogorszenie funkcji poznawczych, uczucie "rozleniwienia" i osłabienia zdolności koncentracji, a także zwiększone ryzyko depresji. Nadmiar snu może także prowadzić do nadmiernego przyrostu masy ciała i zwiększonego ryzyka otyłości, a także uczucia osłabienia mięśni i spadku wydolności fizycznej.

To sprawia, że niezwykle ważne jest zadbanie o odpowiednią ilość snu, a także jego regularność w godzinach snu oraz… budzenia się.

Kiedy najlepiej wstawać?

Sen uzależniony jest od dwóch występujących w nim faz. Faza NREM to moment, gdy mózg ulega głębokiemu wypoczynkowi. Wybudzenie w tej fazie jest najtrudniejsze. Dużo lepiej przebiega pobudka w fazie REM, ponieważ wówczas mózg zwiększa swoją aktywność i wzrasta jego czujność. Gdy budzimy się w tej fazie czujemy się rześcy i wypoczęci.

O której godzinie najlepiej wstawać?

Zdaniem naukowców z University of Westminster w Londynie, najlepszą porą na wstawanie jest godz. 7.22. Jak wskazują przeprowadzone przez nich badania, osoby, które wstają przed godz. 7.21 narażone są na wzrost poziomu kortyzolu, czyli tzw. hormonu stresu, który może wpływać na obniżenie nastroju w ciągu dnia.

Oczywiście na godzinę pobudki wpływa także godzina pójścia spać. W tym przypadku najlepiej, by było to ok. godz. 23.00.