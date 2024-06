Jakich wypowiedzi warto unikać, by budować lepsze relacje z ludźmi? Poniżej przedstawiamy najczęstsze komunikacyjne pułapki, które mogą sprawiać, że inni nas nie lubią. Eliminując je ze swojego słownika możesz poprawić swój sposób wyrażania myśli i być bardziej empatyczny/a w rozmowie z drugą osobą.

Reklama

10 zwrotów, przez które inni cię nie polubią

Poniżej przedstawiamy listę zdań, których lepiej nie używać jeśli chcesz zjednać sobie przyjaciół. Każda z nich negatywnie wpływa na odbiór naszej osoby.

"Nie obchodzi mnie to"

To zdanie wyraża przede wszystkim lekceważenie i sprawia, że nie jesteś odbierany/a pozytywnie. Gdy używasz tego stwierdzenia pokazujesz, że myśli i emocje drugiej osoby nie są dla ciebie ważne. Dodatkowo, niektórzy mogą postrzegać cię jako osobę arogancką gdy usłyszą takie zdanie padające z twoich ust.

"Ty zawsze.../Ty nigdy…"

Uogólnienia tego typu postrzegane są jako niesprawiedliwe i niesłuszne. To oceny, które nie uwzględniają różnych sytuacji i kontekstu, a na dodatek mogą prowadzić do konfliktu.

"Zmieniłaś/-łeś się. Tęsknię za dawną/dawnym tobą"

To zdanie często wypowiadane jest w odpowiedzi na zmianę, którą dostrzegamy w drugiej osobie. Tymczasem, jak tłumaczą psychologowie, powinniśmy pozwolić być drugiej osobie taką, jaka jest i jaką chce być - niezależnie od tego, czy podzielamy z nią te same wartości.

"Tylko żartowałem/am. Nie znasz się na żartach?"

Niektórym osobom zdarza się powiedzieć coś niemądrego, rzucić zbyt ostry żart. Jednak niezwykle istotne jest w tym momencie umieć się do tego przyznać. Jeżeli sprawiliśmy komuś przykrość swoim żartem powinniśmy za to szczerze przeprosić i okazać swoje wsparcie. Negowanie uczuć drugiej osoby czy wręcz oskarżanie jej o brak poczucia humoru nie przysporzy nam sympatii. Stanowi raczej próbę obrony swojego niestosownego zachowania.

Reklama

"Nieważne"

To słowo również może spowodować, że inni nie będą zainteresowani znajomością z nami. Świadczy ono o lekceważącym stosunku i, podobnie jak zdanie "nie obchodzi mnie to" świadczy o tym, że nie są dla nas ważne uczucia ani potrzeby innych.

"Bez urazy, ale…"

To zdanie to nic innego jak uprzedzenie niezbyt miłego, zazwyczaj negatywnego komentarza. Lepiej jednak - zamiast uciekać się do takich rozwiązań - ze spokojem i szacunkiem dla drugiej osoby powiedzieć wprost co mamy na myśli.

"Wiem dokładnie, co czujesz"

Choć zdanie to ma na celu najczęściej pocieszenie drugiej osoby może zostać ono negatywnie odebrane. Trudno jest bowiem w 100 proc. zrozumieć, co dana osoba faktycznie przeżywa. Uczucia każdej osoby są wyjątkowe i zazwyczaj w żadnej sytuacji nie wiemy, jak dokładnie druga osoba się czuje. Może ona wręcz poczuć, że jej ból jest przez nas zbagatelizowany.

"To nie moja wina"

Zdanie "to nie moja wina" świadczy o zrzucaniu odpowiedzialności na druga osobę. To z kolei może być bardzo irytujące dla drugiej osoby i może ją zdenerwować. Z tego względu lepiej jest przemyśleć dobrze sprawę nim użyjemy tego zwrotu.

"Mówiłem Ci to już wiele razy"

Takie zdanie nie tylko brzmi protekcjonalnie, ale także sugeruje, że nasz rozmówca jest nieuważny lub niekompetentny. Zamiast wypowiadania takiego stwierdzenia lepiej raz jeszcze spokojnie powtórzyć to, co było dla drugiej rozmowy niejasne lub niezrozumiałe.

"Przesadzasz"

To zdanie podważa uczucia drugiej osoby. Na dodatek nasz rozmówca może uznać, że jego reakcja jest nieadekwatna. W takim przypadku zamiast stwierdzenia "przesadzasz" warto postarać się lepiej zrozumieć uczucia i emocje naszego rozmówcy.