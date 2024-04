Już wkrótce wchodzą w życie kolejne zmiany w przepisach dotyczących recept rocznych. Do 8 maja lekarze mają czas na dostosowanie się do nowych zasad ich wystawiania. W przeciwnym razie próba wypisania leków na rok, będzie blokowana. Na czym polega zmiana przepisów i co to oznacza dla pacjentów?