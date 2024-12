Domowy sposób na katar. Zawieś eukaliptus pod prysznicem

Istnieje wiele domowych sposobów na katar i infekcje górnych dróg oddechowych. Lekarze często rekomendują inhalację z wykorzystaniem olejków eterycznych. Mało kto wie, że inflację można przeprowadzić nieco inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Zaleca się, by zawiesić pod prysznicem świeży eukaliptus. Roślina wydziela olejki eteryczne, które nie tylko roztoczą w łazience piękny, świeży zapach, ale przede wszystkim korzystnie wpłyną na drogi oddechowe. Ta metoda na pozbycie się kataru jest polecana przez dr Jess Braid, która w rozmowie z portalem internetowym metro.co.uk, zaleca jej wypróbowanie.

Jak działa eukaliptus?

Zawieszając eukaliptus pod prysznicem, aktywujesz olejki eteryczne ciepłem i parą - wyjaśnia dr Jess Braid. Eukaliptus ma właściwości odświeżające, przeciwwirusowe oraz przeciwzapalne.Olejek z eukaliptusa wykorzystuje się do produkcji środków łagodzących objawy przeziębienia, takich jak krople i spraye do nosa, syropy, pastylki do ssania czy mieszanki inhalujące. Można stosować go do inhalacji w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych. Polecany jest również do kąpieli, a także do stosowania w saunie. Eukaliptus oczyszcza drogi oddechowe, ułatwia oddychanie oraz przyspiesza leczenie kataru.

Pamiętaj, że eukaliptus pod prysznicem będzie służył zdrowiu tylko przez 2-3 tygodnie. Jeśli zauważysz, że roślina zaczyna brązowieć lub pleśnień, pozbądź się jej, a pod prysznicem zawieść świeżą.