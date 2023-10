Nieprzyjemne drapanie w gardle, złe samopoczucie, kichanie lub kaszel mogą być objawami przeziębienia. W takiej sytuacji najlepiej jest reagować tak szybko, jak to możliwe. Jakie są domowe sposoby na przeziębienie, które wspierają organizm w walce z infekcją? Sprawdź!

Najlepsze sposoby na przeziębienie

Wśród naturalnych, domowych sposobów na przeziębienie najczęściej wymienia się rozgrzewającą herbatę z imbirem, miód z mlekiem, gorącą kąpiel, stosowanie maści rozgrzewających, a także nawadnianie organizmu. Skuteczne w przypadku osób dorosłych mogą okazać się także herbata z rumem lub grzane wino.

Herbata z imbirem lub sokiem malinowym

Gorąca herbata z imbirem to jeden ze sposobów poradzenia sobie z przeziębieniem. Imbir działa odtruwająco, przeciwbólowo, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjne. By przygotować napar należy obrać imbir i cytrynę ze skórki, pokroić je w cienkie plastry i zalać w kubku gorąca wodą. Kubek należy następnie przykryć i pozostawić na 15 minut. Przed wypiciem herbaty warto dodać miód.

Do herbaty można dodać również soku z malin, który ma właściwości przeciwgorączkowe.

Gorąca kąpiel na przeziębienie

Zwłaszcza na początku przeziębienia gorąca kąpiel może okazać się wyjątkowo skuteczna. Wirusy najlepiej czują się w temperaturze ok. 33 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura utrudnia im namnażanie się. Do ciepłej kąpieli można użyć olejku zapachowego, np. sosnowego lub eukaliptusowego, który dodatkowo udrożni drogi oddechowe.

Mleko z miodem lub czosnkiem

Ciepłe mleko z miodem to kolejny domowy sposób na przeziębienie. Niektóre przepisy mówią również o mleku z czosnkiem. W przypadku przeziębienia warto wybrać miód lipowy, ponieważ ma on właściwości przeciwgorączkowe. Dobrym wyborem będzie także miód akacjowy, rzepakowy lub wrzosowy.

Odpowiednie nawadnianie organizmu

Katar, zwłaszcza wodnisty, sprzyja odwodnieniu organizmu. Niewłaściwe nawodnienie osłabia z kolei organizm i odbiera siły do walki z chorobą. Dlaczego nawodnienie organizmu w chorobie jest tak ważne? Woda jest nośnikiem wielu substancji odżywczych, przez co jest niezbędna do tego, by organizm mógł korzystać z witamin i minerałów, których mu dostarczamy. Co więcej, woda odpowiada za utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała, a brak jej odpowiedniej ilości osłabia działanie śluzówek, których zadaniem jest wyłapywanie chorobotwórczych bakterii i wirusów. Przy przeziębieniu warto więc pić dużo wody i herbat ziołowych oraz sięgnąć po rosół i inne wywary.

Maść rozgrzewająca

Maść rozgrzewająca ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Zawarte w niej olejki eteryczne działają przeciwbakteryjnie i dobrze sprawdzają się w leczeniu przeziębień, zwłaszcza kataru i kaszlu.

Odpoczynek na przeziębienie

W okresie przeziębienia warto także postawić na regenerację w postaci większej ilość snu, wygrzania się i odpoczynku od codziennych obowiązków i stresu. Stres i niedobór snu upośledzają bowiem nasz układ odpornościowy i ułatwiają wirusom wniknięcie do organizmu. Właściwy odpoczynek może też ustrzec nas przed powikłaniami po chorobie.