Jesienne przeziębienia to dla Ciebie norma? Co roku zmagasz się ze stanami zapalnymi organizmu, które wywołują podwyższoną temperaturę ciała, katar, kaszel i gorsze samopoczucie? Tym razem gdy tylko poczujesz się gorzej, sięgnij po domowe sposoby, które pozwolą Ci szybciej wrócić do pełni sił.

Syrop z cebuli na kaszel i chrypkę

Z tego przepisu korzystały już nasze babcie. Syrop z cebuli to jeden z najlepszych sposobów, aby szybciej uporać się z męczącym kaszlem i chrypą. Specyfik ma przede wszystkim właściwości przeciwbakteryjne i działa łagodząco na gardło. Syrop przygotujesz w kilka minut. Wystarczy pokroić cebulę, włożyć ją do miski, posypać cukrem i zostawić na kilka godzin. Cukier można zastąpić miodem. Możesz też dodać sok z cytryny. Syrop mogą pić zarówno dorośli, jak i dzieci.

Rozgrzewająca antygrypina z dodatkami

Ten gęsty napar z aromatycznymi dodatkami w postaci cytryny, pomarańczy, grapefruita, imbiru, goździków, a także szczypty kurkumy i cynamonu nie tylko cię rozgrzeje, ale też wesprze organizm w walce z infekcją. Dodaj do niego także czosnek uznawany za naturalny antybiotyk. Owoce obierz ze skórki, dodaj przegotowaną wodę i wszystko zblenduj. Zawarta w cytrynie witamina C pobudzi układ immunologiczny do działania, a antybakteryjne właściwości imbiru i goździków zabiją bakterie namnażające się w gardle. Z kolei przyprawy i miód zadziałają przeciwzapalnie.

Inhalacje z rumianku

Jeżeli podczas przeziębienia męczy cię katar, przygotuj domową inhalację z rumianku. Zaparz kilka torebek w garnku, a następnie przykryj głowę ręcznikiem i głęboko wdychaj opary. Rumianek zadziała przeciwzapalnie i udrożni drogi oddechowe, w tym zatkany nos.

Okłady na bolące zatoki z ziemniaka lub soli

Podczas przeziębienia czujesz ból w zatokach? Ugotuj ziemniaki, zawiń je w ściereczkę i przyłóż do czoła. Taki kompres rozgrzeje zatoki i pomoże rozpuścić zalegającą w nich wydzielinę. Podobnie zadziała podgrzana sól gruboziarnista. Przesyp ją do woreczka i przykładaj do czoła dopóki nie wystygnie.