Czego nie robić po przebudzeniu w nocy? Opinia lekarza

Kiedy nocny odpoczynek zostanie przerwany wybudzeniem, często przewracamy się z boku na bok, próbując znaleźć wygodną pozycję, by ponownie zasnąć. Jeśli sen nie przychodzi szybko, w wielu osobach pojawia się pokusa, by sięgnąć po telefon komórkowy, np. by sprawdzić, która jest godzina. To zły nawyk, który na pewno nie przyspiesza ponownego zapadnięcia w sen. Dr Biquan Luo, ekspert ds. snu i dyrektor generalny LumosTech, powiedział w rozmowie z "The New York Times", że sięganie po telefon w środku nocy, to najgorsze co możemy zrobić po wybudzeniu.

Sprawdzanie godziny może zwiększać stres i utrudniać zasypianie. Dodatkowo, jeśli sprawdzasz godzinę na telefonie, zawartość telefonu może być zbyt stymulująca, co dodatkowo uniemożliwia relaks i zasypianie - twierdzi dr Biquan Luo.

Stymulująca zawartość telefonu to jedno, drugie to niebieskie światło, które wydziela komórka. Może ono zaburzać nasz rytm dobowy, prowadząc do problemów ze snem. Zaleca się, by nie tylko nie sięgać po telefon po wybudzeniu ze snu w nocy, ale również zrezygnować z korzystania z niego na około godzinę przed położeniem się spać. Dzięki temu organizm będzie miał czas, żeby się naturalnie wyciszyć i spokojnie zasnąć.

Jak ponownie zasnąć po wybudzeniu się ze snu?

Po wybudzeniu się ze snu najlepiej dać sobie chwilę, by naturalnie ponownie zasnąć. Nie sięgać po telefon, nie sprawdzać, która jest godziną i nie rozmyślać o wyzwaniach nadchodzącego dnia. Najlepiej przez chwilę poleżeć spokojnie, myśląc o przyjemnych rzeczach i spokojnie oddychając. Sen powinien wrócić naturalnie.

Jeśli nie uda ci się zasnąć przez 15-20 minut, warto wyjść z łóżka i przenieść się np. na sofę, gdzie przy przygaszonym świetle można poczytać książkę lub posłuchać podcastu. Wkrótce ponownie powinna pojawić się senność. Wtedy należy wrócić do łóżka. Ważne, by po wybudzeniu się ze snu w nocy nie dostarczać organizmowi dodatkowych bodźców, które sprawią, że sen może już nie nadejść. Pamiętaj, że jeśli problem z bezsennością utrzymuje się przez dłuższy czas, warto zasięgnąć porady lekarza.