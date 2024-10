Trwa ładowanie wpisu

Coraz więcej mężczyzn zaczyna zdawać sobie sprawę z konieczności dbania o swoje zdrowie. Chociaż wiele z nas może wciąż kojarzyć mężczyznę jako twardziela, który nigdy nie płacze i nie chodzi do lekarza, rzeczywistość mówi coś zupełnie innego. W rozmowie na temat męskiego zdrowia z Piotrem Pawłem Świniarskim, urologiem i andrologiem, Szymon Glonek poruszył wiele kluczowych aspektów związanych z dbaniem o siebie i zdrowotną świadomością mężczyzn.

Czy wstyd nadal nas ogranicza?

Reklama

Wstyd związany z wizytą u lekarza, szczególnie gdy chodzi o intymne sprawy, jest jednym z głównych tematów tej rozmowy. Wciąż panuje przekonanie, że mężczyźni powinni być silni i zdrowi, a problemy zdrowotne należy ignorować lub „rozchodzić”.

Świniarski zwraca uwagę na fakt, że mężczyźni rzadko korzystają z usług andrologów. Andrologia to dziedzina, która wyłoniła się z urologii i skupia się na męskim układzie płciowym. Wciąż nie jest ona jednak wystarczająco rozpoznawalna, a mężczyźni często dopiero po 40. roku życia zaczynają myśleć o regularnych badaniach.

W jakim wieku powinniśmy iść do urologa?

Reklama

Androlog podkreśla, że 40. rok życia to moment, w którym mężczyźni powinni zacząć regularnie kontrolować swoje zdrowie, szczególnie jeśli chodzi o układ płciowy. Wcześniej warto zwracać uwagę na wszelkie niepokojące objawy – od wielkości jąder po zaburzenia erekcji. Niestety, wielu mężczyzn ignoruje takie sygnały, co często prowadzi do późniejszych problemów, takich jak niepłodność czy zaburzenia hormonalne.

Zaburzenia erekcji – tabu czy sygnał ostrzegawczy?

Zaburzenia erekcji to temat, który wciąż budzi wstyd u wielu mężczyzn. Wielu z nich unika konsultacji lekarskich, wybierając samodzielne rozwiązania, takie jak suplementy reklamowane w mediach. Świniarski zwraca jednak uwagę, że takie zaburzenia często są pierwszym sygnałem, że coś niepokojącego dzieje się w organizmie. Mogą one wyprzedzać poważne schorzenia, takie jak zawał serca czy udar, nawet o kilka lat. Dlatego tak ważne jest, aby zaburzenia erekcji traktować poważnie i udać się do specjalisty, który pomoże znaleźć ich przyczynę i zaleci odpowiednie leczenie.

Rola kobiet w zdrowiu mężczyzn

W rozmowie pojawia się ciekawa obserwacja, że to często kobiety mają wpływ na zdrowotne decyzje swoich partnerów. To one mogą namówić mężczyzn do badań, kontrolując, czy regularnie sprawdzają swoje zdrowie. Takie wsparcie może być kluczowe w momencie, gdy mężczyźni unikają wizyt u lekarza, uważając to za ujmę na swoim honorze.

Profilaktyka – jak zadbać o zdrowie?

Odpowiednia profilaktyka zdrowotna to klucz do unikania poważnych problemów. Regularne badania, takie jak USG jamy brzusznej, badania laboratoryjne, a także kontrola parametrów, takich jak poziom PSA, mogą uratować życie. Regularne wizyty u urologa czy androloga, zwłaszcza po 40. roku życia, to element, którego mężczyźni nie powinni bagatelizować.

Świniarski wspomina również o ważnym aspekcie zdrowego stylu życia – regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu oraz unikanie używek to elementy, które mogą znacząco wpłynąć na zdrowie mężczyzny.

Rozmowa z Piotrem Pawłem Świniarskim przedstawia, jak ważne jest, aby mężczyźni zdali sobie sprawę, że dbanie o zdrowie to nie wstyd, ale odpowiedzialność – za siebie i swoich bliskich. Współczesna medycyna oferuje szeroki zakres możliwości leczenia, a odpowiednia profilaktyka może zapobiec wielu poważnym schorzeniom. Warto zacząć od regularnych badań i rozmów z lekarzem, aby cieszyć się długim i zdrowym życiem.