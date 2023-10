Doświadczony podróżnik wie, jak chronić zdrowie, ale… co mówią lekarze?

Pierwszy krok: higiena w podróży

Lekarze są zgodni – nawet krótka podróż to kontakt z niezliczoną ilością mikrobów znajdujących się na klamkach, uchwytach czy oparciach siedzeń. Szczególnym zagrożeniem są powierzchnie, na których pasażerowie kładą żywność. m.in. rozkładane stoliki w samolotach i pociągach. Równie ostrożne podejście zalecane jest w przypadku powierzchni w obiektach gastronomicznych, łazienkach i w poczekalniach.

Medycy zalecają jak najczęstsze mycie dłoni wodą z mydłem. Zastępczo można użyć chusteczek z płynem antybakteryjnym, najlepiej na bazie alkoholu. Wiele linii lotniczych rozdaje przed lotem chusteczki nasączone środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Używam ich do czyszczenia siedzenia, zagłówka, podłokietników, składanego stolika i ekranu – właściwie do wszystkiego, czego możesz dotknąć – wyjaśnia Dr Heather Viola z Mount Sinai Doctors-Ansonia dla Huffpost.

Lekarze radzą, jak nie zachorować: Sprawna logistyka

Kolejne zalecenie lekarskie dotyczy zabezpieczenia czasu odpoczynku. Podróż powinna być sprawnie zaplanowana, ale zdaniem medyków – równie istotnym jest czas regeneracji. Równowaga pomiędzy czasem kolejnych etapów podróży, a czasem odpoczynku może okazać się kluczowa, gdy chcemy uniknąć choroby w podróży. Równie ważne jest ograniczanie ryzyka przy wyborze środka komunikacji. Specjaliści z Centers for Disease Control and Prevention przypominają, że wypadkom komunikacyjnym ulegają najczęściej turyści przemieszczający się motocyklami i skuterami.

Odpoczynek i adaptacja

Nie tylko praktyczne, ale również mentalne przygotowanie do podróży zmniejsza ryzyko choroby w trakcie wyjazdu. - Jestem wielką fanką zabierania poduszek podróżnych, którymi można podeprzeć kark – wyjaśnia Dr Sarah Battistich dla HuffPost. Zdaniem lekarzy w podróż warto spakować m.in. zatyczki do uszu i maskę na oczy.

Jak nie zachorować w podróży? Żar topików, czyli słońce, woda i insekty

Przezorny podróżnik powinien spakować środki odstraszające owady, balsamy łagodzące i kremy z wysokim filtrem. Lekarze przypominają, że opalanie odbywa się nie tylko przy słonecznej pogodzie. Zaleca się stosowanie kremu z min. filtrem SPF 15 lub wyższym.

Street food – korzystaj z wyczuciem

Pomimo oczywistych pokus kulinarnych, warto ostrożnie podchodzić do lokalnych przekąsek. Lekarze zalecają podróżnikom stosowanie delikatnej, zdrowej diety, opartej o warzywa, owoce i duże ilości płynów. Doradzane jest również zabranie w podróż własnoręcznie przygotowanych, zdrowych przekąsek.

Wzmocnienie organizmu – elektrolity, suplementy, witaminy

- Jeżeli planuję dłuższy lot, staram się pić odpowiednią ilość płynów i unikać alkoholu w trakcie podróży – wyjaśnia Dr Sarah Battistich. Prawidłowe nawodnienie organizmu jest zdaniem lekarzy kluczowe w zapobieganiu typowo turystycznych dolegliwości. Elektrolity, witamina C, czysta woda mineralna – to składniki dzięki którym można m.in. zmniejszyć ryzyko dolegliwości żołądkowych, zmęczenia i odwodnienia.Dr Roshini Rajapaksa z MedExpress zaleca również przyjmowanie probiotyków przed planowaną podróżą.

Podręczna apteczka turystyczna

Zabranie małej apteczki w podróż to kolejne, istotne zalecenie lekarskie. W podręcznej apteczce turysty powinny znaleźć się m.in. podstawowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, leki przeciwbiegunkowe, witamina C, plastry, opatrunek. W podróż zabieramy również leki przyjmowane na co dzień. Nie można zapomnieć również o badaniach i obowiązkowych szczepieniach, wymaganych szczególnie przy egzotycznych destynacjach.

Przeziębienie w podróży – co robić?

Pierwsze objawy choroby w podróży należy łagodzić możliwie szybko, najprostszymi, dostępnymi metodami. Dr Craig Webb z MedExpress przypomina, że jedną z najłatwiejszych metod regeneracji przy wczesnych objawach kataru lub przeziębienia jest wygrzanie organizmu: wejdź pod gorący prysznic lub do wanny, aby oczyścić zatoki, wypij gorącą herbatę dla złagodzenia podrażnionego gardła i zdrzemnij się.