Restrykcyjna dieta, picie dużej ilości wody, unikanie cukrów i przetworzonych produktów, dbanie o właściwą jakość i ilość snu – to wszystko może być niewystarczające przy chęci zrzucenia zbędnych kilogramów bez jednej, podstawowej rzeczy – aktywności fizycznej. Choć czasem może być trudno się do niej zmobilizować - istnieją proste sposoby, dzięki którym może być łatwiejsza niż z pozoru się wydaje!

Chodzenie – około 10 tys. kroków dziennie

Chodzenie to jedna z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych form ćwiczeń fizycznych. Przy odpowiednim sposobie - tempie chodzenia lub terenie - z powodzeniem można spalić 500 kalorii lub więcej podczas jednego treningu!

Choć dokładna liczba spalonych kalorii zależy od masy ciała i poziomu wysiłku ogólnie rzecz biorąc, spalanie 500 kalorii na godzinę wymaga tempa co najmniej 6,5 -7 km. Spacer można także przeliczyć na kroki. I znów - choć spalanie kalorii podczas spaceru zależy od wielu czynników, takich jak masa ciała, tempo chodu oraz teren - średnio można przyjąć, że osoba ważąca około 70 kg spala około 100 kalorii na 2000 kroków przy umiarkowanym tempie.

Jak chodzić więcej? Możesz zdecydować się wysiąść dwa przystanki wcześniej z autobusu, a na niewielkie zakupy możesz wybrać się piszo zamiast samochodem.

Bieganie? Zabierz swój ulubiony audiobook!

Przy umiarkowanym tempie biegania (ok. 8 km/h) osoba ważąca 70 kg może spalić 500 kalorii w czasie od 42 do 50 minut! Bieganie na świeżym powietrzu lub na bieżni można sobie urozmaicić słuchaniem muzyki lub audiobooka. Warto pamiętać, że jeśli zwiększymy tempo (do 10 km/h) 500 kalorii spalimy w znacznie krótszym czasie – w ok. 33-38 minut.

Jazda na rowerze tradycyjnym lub stacjonarnym

Jazda na rowerze z umiarkowaną prędkością (ok. 19-22 km/h) pozwala nie tylko spalić kalorie, ale jest też dobra dla zdrowia serca. Co więcej, możemy jeździć zarówno na rowerze tradycyjnym, jak i stacjonarnym – np. na siłowni lub we własnym domu.

Przy tempie jazdy ok. 25-30 km/h czas potrzebny do spalenia 500 kalorii wynosi dla osoby ważącej 70 kg – od 50 do 63 minut. Jeżdżąc w plenerze możemy podziwiać nowe miejsca lub cieszyć się urokiem przyrody, na siłowni zaś – nawet oglądać ulubiony serial na Netflixie!