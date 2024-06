Jest kilka powodów, dla których warto dążyć do redukcji nadmiaru tłuszczu brzusznego. Dlaczego warto walczyć z otyłością brzuszną?

Oponka na brzuchu – skutki dla zdrowia

Redukcja nadmiaru tłuszczu brzusznego niesie korzyści dla zdrowia na wiele sposobów, m.in. redukcję ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Nadmiar tłuszczu brzusznego jest bowiem związany z wyższym ryzykiem chorób serca, takich jak zawał serca i udar mózgu. Zmniejszenie nadmiaru tłuszczu brzusznego wiąże się także ze zmniejszeniem ryzyka cukrzycy typu 2, poprawą funkcji metabolicznych i profilu lipidowego krwi, a także z obniżeniem poziomu cholesterolu LDL i redukcją ryzyka wystąpienia nowotworu. Niektóre badania sugerują bowiem, że nadmiar tłuszczu brzusznego może zwiększać ryzyko pewnych rodzajów nowotworów, takich jak rak jelita grubego i rak piersi.

Reklama

Reklama

Zredukowanie otyłości sprzyja również poprawie kondycji fizycznej i zwiększonej wydolności organizmu, co pozwala na łatwiejsze wykonywanie codziennych czynności i aktywności. Wiąże się to także z lepszą postawą i mniejszym bólem pleców, ponieważ nadmiar tłuszczu na brzuchu może obciążać kręgosłup i prowadzić do złej postawy.

Wreszcie, oponka na brzuchu może mieć negatywny wpływ na psychikę. Zmniejszenie oponki na brzuchu zwiększa pewność siebie i poprawia samoocenę, odpowiada za lepsze samopoczucie, a także daje poczucie kontroli nad swoim zdrowiem i życiem. Brak oponki na brzuchu wielu osobom daje też większy komfort, np. podczas siedzenia czy noszenia obcisłych ubrań. Wreszcie, mniejsza otyłość brzuszna sprzyja długowieczności i poprawie jakości życia.

Pozbycie się "oponki" na brzuchu przynosi więc wiele korzyści. Jak jednak skutecznie zmniejszyć obwód brzucha w krótkim czasie?

Jak pozbyć się oponki z brzucha? Oto skuteczne ćwiczenia!

W walce z oponką na brzuchu podstawą są skuteczne ćwiczenia. To właśnie one przyspieszają proces spalania tkanki tłuszczowej, a także wzmacniają mięśnie brzucha. Przedstawiamy 3 skuteczne ćwiczenia, które pozwalają pozbyć się oponki na brzuchu.

Ćwiczenie na oponkę na brzuchu: deska, czyli plank

To ćwiczenie charakteryzuje się ogromną skutecznością i… dużą szybkością. Wystarczy nawet kilkadziesiąt sekund dziennie! Jak prawidłowo wykonać plank? Połóż się na brzuchu na podłodze. Oprzyj się na przedramionach, łokcie powinny być bezpośrednio pod ramionami. Stopy rozstaw na szerokość bioder, opierając się na palcach. Następnie unieś ciało opierając się na przedramionach i palcach stóp. Twoje ciało powinno tworzyć prostą linię od głowy do pięt. Utrzymaj pozycję napinając mięśnie brzucha, pośladków i ud, aby utrzymać prawidłową postawę. Upewnij się, że biodra nie opadają ani nie unoszą się za wysoko. Głowę trzymaj w neutralnej pozycji, patrząc w podłogę. Staraj się utrzymać pozycję przez 20-30 sekund na początek. Stopniowo wydłużaj czas trwania, dążąc do 1-2 minut. Wykonaj 3-4 powtórzenia z krótkimi przerwami między nimi.

Ćwiczenie kolano - łokieć

Stań prosto, a następnie unieś prawą nogę zgiętą w kolanie na ukos do wysokości klatki piersiowej. Skręcając tułów dotknij lewym łokciem do kolana. Na przemian unoś raz lewą, raz prawą nogę po skosie i dotykaj kolan przeciwległym łokciem. Plecy zachowaj proste. Pamiętaj, by przez cały czas wykonywania ćwiczenia napinać mięśnie brzucha, by ustabilizować sylwetkę.

Unoszenie nóg

To ćwiczenie, które celuje głównie w dolne partie mięśni brzucha. By je wykonać należy położyć się na plecach z nogami wyprostowanymi i rękami wzdłuż ciała. Następnie podnieś nogi prosto w górę, aż będą prostopadłe do podłogi i powoli opuść nogi z powrotem do pozycji wyjściowej, nie dotykając podłogi. Wykonaj ok. 15-20 powtórzeń. Powtórz ćwiczenie 3-4 razy.