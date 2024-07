Skąd biorą się niedobory witaminy B12?

Choć ludzki organizm potrzebuje witaminy B12 do prawidłowego funkcjonowania, to bardzo łatwo doprowadzić do jej niedoboru. Człowiek nie wchłania bowiem B12 wyprodukowanej we własnym jelicie grubym, co oznacza, że konieczna jest jej suplementacja lub spożywanie odpowiednich produktów pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym pewne grupy są bardziej narażone na zbyt małe ilości tej witaminy w organizmie.

Stosowanie niektórych leków może sprawić, że wystąpią niedobory. Powodować je może również nadużywanie alkoholu. Ze względu na dietę wykluczającą mięso i produkty odzwierzęce także u wegan i wegetarian mogą pojawiać się braki witaminy B12.

Jak objawia się niedobór witaminy B12?

Zachęcamy do profilaktycznych badań bez względu na samopoczucie. Jednak niektóre objawy niedoboru witaminy B12 mogą być powodem, dla którego warto wykonać je jak najszybciej.

Przede wszystkim niedostateczna ilość B12 w organizmie może powodować objawy takie jak anemia, czyli między innymi:

brak energii;

ogólne osłabienie;

problemy z koncentracją oraz pamięcią;

duszności;

szybka męczliwość.

Ponadto czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę jest bardzo blada skóra, a nawet jej lekko żółty odcień. Kiedy organizm nie ma odpowiedniej ilości witaminy B12, wystąpić może problem z wytwarzaniem czerwonych krwinek, co prowadzić może do anemii megaloblastycznej. Wówczas wiąże się to między innymi z lekko żółtym kolorem skóry i bladością. Ponadto kolor mogą także zmienić białka oczu – również na delikatnie żółty.

Niedobory witaminy B12 mogą także objawiać się przez zaburzenia związane z układem nerwowym. Występuje wówczas na przykład drętwienie kończyn, mrowienie palców, zaburzenia widzenia czy pieczenie języka. Kiedy niedostateczna ilość witaminy nie jest uzupełniana przez dłużej niż 3 miesiące, mogą do tego dołączyć objawy związane z psychiką, takie jak otępienie, zaburzenia depresyjne, psychotyczne czy problemy z pamięcią.

Zbyt mała ilość B12 może doprowadzić do uszkodzenia nerwów, a to z kolei skutkować problemami z równowagą. Występują wówczas problemy w poruszaniu się czy chodzeniu.

Niedobory tej witaminy mogą dawać również symptomy związane z układem pokarmowym. Mowa tutaj na przykład o bólach brzucha, braku apetytu, zaparciach lub biegunkach, a także zmniejszeniu masy ciała.

Co jeść, by dostarczać witaminę B12?

W uzupełnianiu niedoborów witaminy B12 może pomóc spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego, między innymi tuńczyka, łososia, wołowiny, mleka, sardynek, wątróbki, jajek, czy serów. Czasami jednak to nie wystarczy i wówczas należy stosować inne metody. Przy poważnych brakach dokonywane są iniekcje domięśniowe lub podskórne, jednak możliwa jest również suplementacja produktami aptecznymi.