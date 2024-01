Filiżanka kawy, która wesprze pracę mózgu

Żyjemy w nieustającym pędzie. Ciągle gdzieś się spieszymy. Mamy na głowie wiele spraw i pamiętać musimy o różnych datach i spotkaniach. Z tego powodu bywamy przemęczeni i nie potrafimy się skupić. Często w takich sytuacjach ratujemy się filiżanką kawy, która nas pobudza i dodaje nam sił. Jeżeli chcemy wzmocnić jej działanie, powinniśmy przygotować ją z konkretnymi dodatkami, którewspierają pracę mózgu oraz poprawiają pamięć i koncentrację.

Odpowiednie dodatki do kawy nadadzą jej wyjątkowy smak i aromat. Dzięki nim zwykła filiżanka małej czarnej stanie się niebanalnym napojem. Przede wszystkim jednak da nam mnóstwo energii na cały dzień. Nasz mózg zacznie działać na podwyższonych obrotach. Zaczniemy lepiej zapamiętywać i będziemy w stanie dłużej skupić się na powierzonych nam zadaniach. Dzięki temu zarówno organizacja naszego życia rodzinnego jak i pracy zawodowej stanie się łatwiejsza, a my sami będziemy działać wydajniej.

Kawa: Jak i kiedy ją pić?

Warto wiedzieć, jak i kiedy pić kawę, aby jak najlepiej wesprzeć pracę mózgu oraz poprawić pamięć i koncentrację. Organizm zaczyna korzystać z dostarczonej mu dawki kofeiny po około 30 minutach od wypicia kawy. Warto więc wypić filiżankę tego aromatycznego napoju jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Pozytywne pobudzenie po wypiciu kawy może trwać od 3 do 4 godzin. Dopiero więc po tym czasie warto sięgnąć po ewentualną, kolejną filiżankę.

Dodatki do kawy, które wspierają pracę mózgu oraz poprawiają pamięć i koncentrację

Kardamon

Kardamon to przyprawa o łagodnym aromacie i intensywnym, korzennym smaku. Bywa dodawana zarówno do potraw słodkich jak i wytrawnych. Jej spożywanie korzystnie wpływa na nasz organizm. Wspomaga przemianę materii i poprawia krążenie krwi. To zaś sprawia, że czujemy większy przypływ energii. W związku z tym kawa z kardamonem to idealny duet, który wspiera pracę mózgu oraz poprawia pamięć i koncentrację. Dodatkowo poprawia nasz nastrój, ponieważ zwiększa wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia.

Imbir

Imbir to aromatyczna przyprawa, która podkreśli smak kawy. Posiada jednak nie tylko walory smakowe. Imbir wspiera działanie układu nerwowego oraz pozytywnie wpływa na pamięć i koncentrację. Ma ponadto właściwości rozgrzewające, dzięki czemu dodaje nam energii, pobudza do działania i poprawia nasz nastrój. Dzięki temu szybciej i sprawniej wykonujemy wszystkie swoje codzienne obowiązki. Imbir korzystnie wpływa też na trawienie i przyspiesza metabolizm. Pozwala pozbyć się takich dolegliwości jak wzdęcia czy mdłości, dzięki czemu poprawia nasze ogólne samopoczucie.

Masło i olej kokosowy

Masło i olej kokosowy to dodatki, za sprawą których otrzymujemy popularną w ostatnim czasie kawę kuloodporną (bulletproof coffee). Jej delikatny kokosowy smak i aromat zachwyci niejednego kawosza. Zawiera ona dużo tłuszczu, dzięki czemu zapewnia nam sporą dawkę kalorii, a tym samym energii na kilka godzin. Pełni siły i zapału możemy więc przystąpić do pracy. Za sprawą wspomnianych dodatków do kawy nasze zadania wykonamy szybciej - nasz mózg będzie sprawniej funkcjonował i będziemy mogli lepiej skupić się na wykonywanych zadaniach.

Kakao

Kakao to dla wielu z nas prawdziwy smak dzieciństwa. Świetnie komponuje się jednak również z kawą. Zawiera składniki, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Po wypici kawy z dodatkiem kakao poczujemy przypływ energii. Nasz mózg zacznie działać sprawniej. Będziemy w stanie dłużej się skupić i więcej zapamiętać. Obniży się też nasz poziom stresu.