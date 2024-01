Kołdra obciążeniowa, inaczej kołdra sensoryczna lub kołdra ciężka, to rodzaj kołdry zaprojektowanej w taki sposób, aby miała dodatkową wagę, zazwyczaj w postaci kieszeni z wkładem z granulatu szklanego (przypomina wyglądem piasek) lub żwirku naturalnego (drobne kamyczki o średnicy 2-4 mm).

Kołdry obciążeniowe są pomocne w terapii sensorycznej i bywają stosowane u osób z zaburzeniami snu, lękami, ADHD i innymi problemami związanych z regulacją sensoryczną. Kołdry te mają na celu zapewnienie uczucia przytulności i ciężaru, co może pomóc w redukcji stresu, poprawie snu i regulacji emocji.

Ważne jest, aby korzystanie z kołdry obciążeniowej odbywało się pod nadzorem specjalisty, który pomoże dobrać odpowiednią wagę i rodzaj kołdry do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Jak działa kołdra obciążeniowa?

Kołdra obciążeniowa powoduje głęboki ucisk sensoryczny na ciało użytkownika. Ten rodzaj ucisku stymuluje układ nerwowy, co może prowadzić do zwiększenia wydzielania neuroprzekaźników, takich jak serotonina i melatonina, które wpływają na regulację nastroju i snu. Ucisk ten może również pomóc w zmniejszeniu aktywności układu współczulnego, który jest związany z reakcjami stresowymi, co z kolei może przyczynić się do redukcji poziomu stresu i poprawy relaksu.

Stosowanie kołdry obciążeniowej krok po kroku

Konsultacja z terapeutą, który pomoże dobrać odpowiednią wagę i rodzaj kołdry do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dostosowanie wagi kołdry. Zazwyczaj zaleca się, aby waga kołdry wynosiła od 10 proc. do 15 proc. masy ciała użytkownika. Za ciężka może pobudzać receptory za mocno, a za lekka nie będzie działać.

Dopasowanie rozmiaru kołdry. Dobrze, gdy jest o 20-30 cm dłuższa niż wzrost osoby, która będzie ją stosowała.

Kołdra obciążeniowa może być stosowana podczas snu lub odpoczynku (gdy oglądamy telewizję, czytamy książkę albo ucinamy sobie drzemkę). W przypadku dzieci opiekunowie powinni kontrolować używanie kołdry.

Kołdra obciążeniowa powinna być regularnie czyszczona zgodnie z zaleceniami producenta, aby utrzymać ją w czystości i zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.

