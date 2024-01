Kawa i jej dobroczynne właściwości

Kawa to napój, od którego wielu z nas rozpoczyna swój dzień. Dzięki swojemu niezwykłemu aromatowi i wyjątkowemu smakowi, potrafi pozytywnie nastroić nas o poranku. Dodaje energii i wyzwala w nas chęć do pracy.

Picie kawy przynosi wiele korzyści. Pomaga zapobiegać miażdżycy, cukrzycy typu 2, depresji czy chorobie Parkinsona. Poprawia pamięć i koncentrację. Zawiera też przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki szkodliwe dla naszego organizmu.

Dodatki do kawy, które wspomagają odchudzanie

Prawdziwi smakosze kawy są w stanie wymienić wiele jej odmian, które uzyskuje się za pomocą różnych dodatków i ich właściwych proporcji. Do najpopularniejszych zalicza się oczywiście cukier i mleko. Do kawy dodaje się jednak już od dawna także czekoladę, bitą śmietanę, karmel, kardamon, cynamon, imbir czy alkohol. W ostatnim czasie natomiast popularność zyskują niebanalne dodatki do kawy jak chociażby pasta sezamowa czy jogurt.

Zadaniem dodatków do kawy jest przede wszystkim nadanie jej odpowiedniego smaku i wzmocnienie aromatu. Okazuje się jednak, że to, co dodajemy do kawy, może w znaczący sposób wpływać na nasze samopoczucie, zdrowie i sylwetkę. Niektóre dodatki do kawy mogą wspomagać odchudzanie. Ten aromatyczny napój w niektórych wersjach może bowiem poprawić metabolizm i trawienie. Ponadto pewne dodatki zapewniają uczucie sytości na długie godziny i dzięki temu zmniejszą chęć podjadania między posiłkami.

Warto wiedzieć, że sama kawa - pita nawet bez pewnych dodatków - także przyspiesza metabolizm. Tę jej właściwość można jednak jeszcze wzmocnić przez dodanie odpowiednich składników. Ponadto kawa przeciwdziała zaparciom i zmniejsza wchłanianie cukru.

Chcesz schudnąć? Tego nie dodawaj do kawy

Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie dodatki do kawy wspomagają odchudzanie. Jeżeli zależy nam na zrzuceniu zbędnych kilogramów, powinniśmy zrezygnować przede wszystkim z dodawania do niej cukru, słodzików, mleka i śmietanki.

Z kolei decydując się na dodatki do kawy, które wspomagają odchudzanie musimy pamiętać o tym, że tylko ta jedna zmiana nie wystarczy. Aby cieszyć się upragnioną sylwetką powinniśmy zadbać przede wszystkim o zdrowy tryb życia. Nie możemy zapominać o zbilansowanej diecie, aktywności fizycznej i odpowiedniej dawce snu.

Dodatki do kawy: przyspieszają metabolizm i poprawiają trawienie

Olej kokosowy

W ostatnich latach dużą popularność zyskała tzw. kawa kuloodporna (bulletproof coffee), z dodatkiem masła i oleju kokosowego. Dzięki zawartości tłuszczów daje dużo energii i zapewnia uczucie sytości na wiele godzin. W związku z tym spada ryzyko podjadania między posiłkami. Kawa z olejem kokosowym poprawia metabolizm, wspomaga trawienie i pomaga pozbyć się z organizmu toksyn.

Cytryna

Cytryna jest dodatkiem, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie herbaty. Śmiało można jednak przygotować z jej udziałem także kawę, która zyska bardziej orzeźwiający smak. Jest również jednym z tych dodatków do kawy, które wspomagają odchudzanie. Cytryna ma niewiele kalorii, za to dużo cennej witaminy C. Korzystnie wpływa na metabolizm, a ponadto pomaga organizmowi pozbyć się toksyn. Dodatkowo wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego i oczyszcza jelita.

Cynamon i imbir

Kolejne dodatki – cynamon i imbir – znów zdecydowanie bardziej kojarzą się z rozgrzewającą i aromatyczną herbatą na długie zimowe wieczory niż z pobudzającą do działania kawą o poranku. Te dwie przyprawy jednak świetnie skomponują się z filiżanką małej czarnej. Przede wszystkim jednak pomogą usprawnić funkcjonowanie układu trawiennego, a dzięki temu mamy szansę schudnąć.

Chili

Chili znane jest ze swoich właściwości przyspieszających metabolizm. Zatem kawa z chili to nie tylko oryginalny w smaku napój, ale również pomoc w odchudzaniu. Chili zawiera substancję o nazwie kapsaicyna, która znana jest z korzystnego wpływu na nasz organizm. Poza tym, że wspomaga odporność, jest też odpowiedzialna za regulację procesów trawienia i zapobieganie zaparciom.

Pieprz i kurkuma

Pieprz i kurkuma to przyprawy, które kojarzą się nam przede wszystkim z daniami wytrawnymi. Okazuje się jednak, że są to też dodatki do kawy, które wspomagają odchudzanie. Filiżanka napoju z ich szczyptą ma właściwości rozgrzewające, dzięki czemu przyspiesza metabolizm i wspomaga spalanie tłuszczu.