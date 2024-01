Właściwości pieprzu cayenne

Pieprz cayenne zawiera kapsaicynę. To właśnie ta substancja odpowiada za jego ostry smak. Kapsaicyna może zwiększać temperaturę ciała stymulując proces termogenezy, co z kolei przyczynia się do tego, że nasz organizm może spalać większe ilości kalorii.

Włączenie tej przyprawy do codziennej diety nie tylko doda potrawom walorów smakowych, ale także korzystnie wpłynie na nasze zdrowie. Dzięki działaniu przeciwzapalnemu i antybakteryjnemu pomoże w walce z przeziębieniem. Pieprz cayenne wpływa na obniżenie cholesterolu, zapobiega miażdżycy i powstawaniu zakrzepów oraz zmniejsza ryzyko udaru mózgu i zawału serca. Zawarte w nim witaminy E i A są uważane za witaminy młodości.

Pieprz cayenne na odchudzanie

Pieprz cayenne, a dokładniej zawarta w nim kapsaicyna, może potencjalnie wspomagać proces odchudzania. Substancja ta może zwiększać produkcję ciepła i przyspieszać metabolizm, co prowadzi do spalania większej ilości kalorii. Spożycie kapsaicyny wpływa na zmniejszenie uczucia głodu i zwiększenie uczucia sytości, co może przyczynić się do zmniejszenia spożycia kalorii. Kapsaicyna pomaga też w procesie lipolizy, czyli rozkładu tłuszczu w organizmie. Ponadto, reguluje poziom cukru we krwi, co jest istotne w procesie odchudzania.

Jak stosować pieprz cayenne na odchudzanie?

Jeden ze sposobów wykorzystania właściwości odchudzających pieprzu cayenne to spożywanie wody z dodatkiem tej przyprawy. Taka mieszanka nie tylko przyspiesza spalanie tłuszczu i wspomaga redukcję masy ciała, ale także hamuje apetyt, zmniejszając ochotę na słodkie, słone i tłuste potrawy. Co więcej, woda z pieprzem cayenne wspiera również pracę wątroby i pozwala na eliminację toksyn z organizmu.

Do przygotowania napoju wystarczy rozpuścić szczyptę pieprzu cayenne w szklance wody. Opcjonalnie możemy dodać również sok z cytryny i pół łyżeczki miodu. Nie powinno się przekraczać dawki 2-3 szczypty pieprzu cayenne dziennie. Najlepszy efekt przyniesie wypicie mieszanki przed snem oraz stosowanie jej razem z racjonalną dietą i aktywnością fizyczną.

Pieprz cayenne – na to uważaj!

Warto zwrócić uwagę, że nadmierne spożywanie zbyt pikantnych potraw czy napojów może nie być korzystne dla zdrowia, a szczególnie negatywnie wpływać na pracę wątroby lub prowadzić do podrażnień błon śluzowych w jamie ustnej. Przyprawa ta może wpływać na działanie niektórych leków. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian diety lub rozpoczęciem suplementacji zaleca się konsultację z lekarzem czy dietetykiem, szczególnie jeśli istnieją jakiekolwiek istniejące schorzenia czy alergie pokarmowe.