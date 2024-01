Według najnowszych badań, dodawanie soli podczas posiłków wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby nerek w porównaniu do tych przypadków, w których używa się jej bardziej oszczędnie lub wcale. Wysokie spożycie soli wiąże się z także z innymi problemami zdrowotnymi takimi jak wysokie ciśnienie krwi czy niewydolność serca. Warto więc zastanowić się dwa razy nim sięgniemy po solniczkę.

Reklama

Sól jest zdrowa czy nie? Najnowsze wyniki badań

Badanie opublikowane w JAMA w grudniu 2023 roku wykazało, że osoby spożywające więcej soli podczas posiłków są bardziej narażone na rozwój chorób nerek. Według autorów, jest to pierwsze tego typu badanie dotyczące spożycia soli i przewlekłej choroby nerek w badaniu populacyjnym.

Reklama

Badanie przeprowadzono na osobach mieszkających w Wielkiej Brytanii. W tym celu naukowcy wykorzystali UK Biobank, czyli biomedyczną bazę danych, która zawiera dane dotyczące stylu życia i zdrowia od ok. pół miliona uczestników. W badaniu wzięło udział 465 288 osób w średnim wieku 56 lat. Uczestnicy badania byli rejestrowani w latach 2006-2010 i obserwowani przez średnio 12 lat.

Reklama

W ramach udziału w badaniu uczestnicy zostali poproszeni o określenie, jak często dodają sól do żywności: "nigdy lub rzadko", "czasami", "zazwyczaj" lub "zawsze". Żaden z uczestników nie cierpiał na przewlekłą chorobę nerek w momencie przystąpienia do badania.

Naukowcy odkryli, że im częściej osoby dodawały sól do żywności odpowiadając na pytanie w sposób inny niż "nigdy lub rzadko", tym ryzyko przewlekłej choroby nerek wzrastało. Ryzyko wzrastało również wraz z częstotliwością używania soli, przy czym osoby odpowiadające "zawsze" miały najwyższy powiązany wzrost ryzyka.

Z badania wynika, że osoby, które odpowiedziały "zawsze" miały 29 proc. wzrost ryzyka przewlekłej choroby nerek. Liczba ta zmniejszyła się do 12 proc. dla grupy, która udzieliła odpowiedzi "zwykle" i 7 proc. dla tych, którzy odpowiedzieli "czasami". Punkt odniesienia stanowiła grupa osób, które odpowiedziały "nigdy lub rzadko".

Czy sól jest szkodliwa?

Sól, zwłaszcza sól kuchenna, składająca się głównie z chlorku sodu, jest składnikiem niezbędnym do życia i w umiarkowanych ilościach nie jest szkodliwa. W odpowiednich ilościach jest wręcz niezbędna dla funkcji organizmu, takich jak skurcz mięśni, zatrzymywanie płynów czy przewodzenie impulsów nerwowych. Szkodliwe dla zdrowia może być jej spożywanie w nadmiarze.

Jakie są zalecenia dotyczące ilości spożycia soli?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by dorośli spożywali mniej niż 5 gramów soli dziennie, co odpowiada mniej więcej jednej łyżeczce. Obejmuje to nie tylko sól dodawaną podczas gotowania, ale także zawartą w gotowych produktach spożywczych.

Jak ograniczyć sól w diecie?

Istnieją proste sposoby na ograniczenie sodu w diecie. Są to m.in. ograniczenie spożywania wysoko przetworzonej żywności, jedzenie dużej ilości warzyw i świeżych produktów spożywczych, a także sprawdzanie zawartości sodu na etykietach produktów spożywczych. Warto też zrezygnować z żywności takiej jak kanapki z wędliną, pizza, burrito i tacos i inne przekąski, takie jak chipsy i popcorn.