Goździki. Co to za przyprawa?

Goździki to aromatyczna przyprawa, którą kojarzymy przede wszystkim jako dodatek do herbat i wypieków. Goździki to częściowo rozwinięte i wysuszone pąki kwiatowe rośliny o nazwie czapetka pachnąca, zwanej też goździkowcem korzennym. Roślina ta to niewysokie drzewo z rodziny mirtowatych, które żyje około 150 lat i naturalnie rośnie w Indonezji, natomiast obecnie największymi producentami goździków jest Tanzania, a ponadto Madagaskar, Sri Lanka i Kenia.

Wspomniane pąki kwiatowe zbiera się jeszcze przed ich pełnym rozkwitem, aby zachować jak najwięcej ich aromatu. Za ten ostatni odpowiedzialny jest znajdujący się w tej przyprawie eugenol, który jest silnym antyoksydantem. Goździki mają kolor ciemnobrunatny, powstały w wyniku suszenia i odymiania. Aby zachować ich aromat jak najdłużej, należy przechowywać je w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Warto podkreślić, że przyprawa ta zachowuje swoje cenne właściwości również po zmieleniu. W tym przypadku jednak warunek przechowywania się nie zmienia.

Właściwości goździków

Okazuje się, że goździki - oprócz wyjątkowego smaku i aromatu - posiadają także cenne właściwości zdrowotne. Znane i wykorzystywane były już ponad 2 tysiące lat temu w starożytnych Chinach, skąd za sprawą arabskich kupców trafiły do Europy. Goździki zawierają w swoim składzie witaminy z grupy B oraz witaminy A, E, K, D i C. Są ponadto bogatym źródłem kwasów omega-3 oraz minerałów takich jak m.in. magnez, potas, wapń, mangan, fosfor, cynk, sód i kwas foliowy.

Wiele swoich cennych właściwości goździki zawdzięczają zawartości wspomnianego już eugenolu. Wykazuje on działanie przeciwzapalne i hamuje rozwój infekcji. Ponadto wspomaga produkcję insuliny, a dzięki temu obniża poziom cukru we krwi oraz poziom cholesterolu. Z kolei dzięki zawartości manganu przyprawa ta korzystnie wpływa na trawienie i pracę żołądka, a dzięki temu przyspiesza przemianę materii. Pobudza wydzielanie soków trawiennych, a dzięki temu wzmaga apetyt.

Goździki mogą być również pomocne w chorobach jamy ustnej i zębów. Żucie goździków pomaga zachować świeży oddech. Natomiast w przypadku bólu zęba warto je rozgryźć, aby uwolnić występujące w nich substancje przeciwbólowe. Należy jednak przy tym pamiętać, że jest to jedynie sposób doraźny, który warto zastosować przed wizytą u dentysty. Ta bowiem w przypadku bólu zęba jest konieczna.

Ponadto przyprawa ta wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego, zmniejsza objawy napięcia i stresu. Ponadto sprzyja odpoczynkowi i wspomaga spokojny sen. Goździki wspierają jednak nie tylko zdrowie, ale również dobre samopoczucie i spowalniają procesy starzenia się organizmu. Wszystko to dzięki zawartości przeciwutleniaczy, które hamują rozwój wolnych rodników.

Herbata z goździków. Właściwości i przepis

Aromatyczna i rozgrzewająca herbata z goździkami to dla wielu z nas nieodłączny towarzysz długich, zimowych wieczorów. Poza swoim smakiem wykazuje ona szereg właściwości zdrowotnych. Dzięki zawartości tych aromatycznych przypraw wspomaga organizm w walce z infekcjami, działa przeciwbólowo, wspomaga trawienie, rozgrzewa i poprawia nastrój.

Jest też jednym z najprostszych sposobów zastosowania goździków w diecie. Jej wykonanie jest bardzo proste. Do tego gorącego napoju idealnie sprawdzą się jeszcze inne dodatki takie jak pomarańcza, imbir i miód.

Składniki:

woda,

czarna herbata,

5-6 goździków,

plaster pomarańczy,

plaster świeżego imbiru,

łyżeczka miodu.

Przygotowanie: