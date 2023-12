Miłośnicy natury chcący zgubić zbędne kilogramy powinni sięgnąć po zioła. Należy jednak pamiętać, że stosowanie ziół powinno być dodatkiem do zdrowej diety i aktywności fizycznej.

Herbata wspomagająca odchudzanie

Podczas redukcji wagi warto na początek sięgnąć po białą lub zieloną herbatę. Ich właściwości mogą dobrze uzupełniać dietę odchudzającą. Herbata działa nawadniająco, a dodatkowo oczyszcza organizm z toksyn, reguluje ciśnienie krwi i opóźnia procesy starzenia. Kiedy chcemy zrzucić zbędne kilogramy, doskonale sprawdzi się też picie czerwonej herbaty Pu-erh, która obniża poziom cholesterolu i ogranicza wchłanianie tłuszczów. Należy wspomnieć także o Yerba Mate i jej działaniu poprawiającym przemianę materii.

Zioła i przyprawy na zmniejszenie łaknienia

Podczas odchudzania sprawdzi się stosowanie ziół, które mają właściwości zmniejszające łaknienie i powodujące długotrwałe uczucie sytości. Są to najczęściej zioła z dużą zawartością substancji śluzowych, takie jak korzeń prawoślazu, podbiał, babka jajowata i morszczyn. Natomiast dzięki dużej zawartości polisacharydów i chromu sprawiają, że zmniejsza się apetyt na słodycze. Na lepszy metabolizm węglowodanów dobrze jest spożywać także morwę białą i cynamon.

Przyprawy i zioła spalające tłuszcz

Popularne zioła, które często znajdziemy w naszej kuchni, są uznawane za naturalne przyspieszacze spalania tkanki tłuszczowej. Pieprz cayenne zawiera dużo kapsaicyny, która wpływa na wzrost termogenezy organizmu, co silnie wpływa na spalanie tłuszczu. Kurkuma ogranicza magazynowanie tłuszczu w naszym organizmie. W wielu preparatach wspomagających odchudzanie znajdziemy też guaranę, która zmniejsza uczucie głodu, spala tkankę tłuszczową i pobudza.

Produkty moczopędne na usunięcie toksyn

Kiedy zaczynamy tracić kilogramy, z tkanki tłuszczowej uwalniają się toksyny. Dlatego wtedy najlepiej sięgnąć po zioła działające moczopędnie. Napar z pokrzywy, pietruszki czy mniszka lekarskiego ma właściwości detoksykujące, ale także przyspieszające metabolizm. Ich pozytywny wpływ na nerki ułatwi pozbycie się nadmiaru wody.

Jak stosować zioła?

Zioła można spożywać w postaci naparu albo jako przyprawę do posiłków. Pamiętajmy, by stosować je z umiarem i sprawdzić, jaka ich dzienna dawka jest zalecana.

Zioła na odchudzanie nie zawsze są bezpieczne

Wydaje się, że stosowanie ziół na odchudzanie jest bezpieczne. Należy jednak pamiętać, że pomimo wielu dobroczynnych substancji, zioła mogą zawierać też takie substancje, które mogą nam zaszkodzić. Niektóre zioła mogą powodować nieprzyjemne skutki uboczne. Istotne jest, by zanim włączymy je do diety – skonsultować to z lekarzem lub farmaceutą.