Flat white 11 marca

Google Doodle 11 marca przedstawia kawę flat white. Dlaczego akurat tego dnia? Ten rodzaj kawy został opracowany w latach 80. w Australii lub Nowej Zelandii. Ponoć przez przypadek, gdy ktoś nieumiejętnie przygotował cappuccino. Niektórzy znawcy tematu uważają jednak, że flat white powstała kilka dekad wcześniej w Wielkiej Brytanii i stamtąd została zaimportowana na antypody.

Kawa na początku poprzedniej dekady zaczęła się pojawiać w brytyjskich sieciach kawiarni, następnie europejskich i amerykańskich. Obecnie cieszy się sporą popularnością.

11 marca 2011 r. fraza "flat white" pojawiła się w słowniku Oxford English Dictionary.

Flat white - na czym polega?

Flat white przygotowywana jest na bazie podwójnego espresso z dodatkiem 120 ml delikatnie spienionego mleka, najlepiej pełnotłustego. Różni się od kawy znanej jako latte proporcjami espresso i mleka. W skrócie - w latte mamy dwa razy mniej espresso (jedna porcja) i dwa razy więcej mleka (około 250 ml i więcej) niż we flat white.

Stąd też nazwa. Flat, czyli "płaska" odnosi się do cieńszej warstwy pianki z mleka w porównaniu do latte.

Flat white - czy jest zdrowa?

Odpowiadając przekornie - to zależy. W porównaniu do latte ma mniej kalorii i węglowodanów, których źródłem jest krowie mleko. Wtedy standardowa porcja flat white zawiera 120 kcal, 10 g węglowodanów i 6 g tłuszczu. Przy mleku odtłuszczonym będzie to około 60 kcal.

Ale w przypadku opcji roślinnych kawa może być bardziej kaloryczna. Przy mleku owsianym, do którego nierzadko dodawane są cukier i olej, liczba kalorii może wynieść nawet 170 kcal.

Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, czy ta kawa jest zdrowa. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji, jednak na pewno nie przybierzemy na wadze, pozwalając sobie nawet na kilka filiżanek tej kawy dziennie.

Flat white - idealna do regeneracji

Kawa flat white może być natomiast idealnym napojem dla sportowców, osób chcących się zregenerować po wysiłku fizycznym, czy dbających o zdrowy organizm.

Badania opublikowane w czasopiśmie "Journal Of Agricultural And Food Chemistry" wykazało, że przeciwzapalne działanie polifenoli zawartych w kawie może zostać wzmocnione, gdy wchodzą one w reakcję z aminokwasami. A krowie mleko - za sprawą swojego głównego białka, czyli kazeiny - zawiera wiele różnych aminokwasów.

O zdrowotnych właściwościach czarnej kawy napisano już wiele. Okazuje się też, że dodanie mleka bogatego w białko może dodatkowo wzmocnić jej działanie, przy niewielkim wzroście kaloryczności.