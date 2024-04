Spożywamy za dużo soli. Ta grupa powinna na nią uważać

Naukowcy nie mają wątpliwości. Powszechna dostępność wygodnej przetworzonej żywności o wysokiej zawartości sodu, nawyki żywieniowe, które priorytetowo traktują słoną żywność oraz ograniczona świadomość lub edukacja na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z nadmiernym spożyciem sodu wpływają na schorzenia kardiologiczne.

Spośród osób cierpiących na choroby serca 89 proc. spożywało więcej niż zalecana dawka wynosząca 1500 mg dziennie. Aktualne zalecenia dotyczące maksymalnej dziennej ilości sodu dla osób bez chorób serca wynoszą 2300 mg. To zaledwie równowartość łyżeczki soli kuchennej.

Chociaż trudno jest określić, ile sodu faktycznie spożywamy, istnieją wskazania do unikania nadmiaru tego składnika pożywienia. Wiele osób zjada go więcej niż zalecana dzienna ilość, a szczególnie uważać muszą na to osoby z chorobami kardiologicznymi.

Z nowego badania wynika, że osoby cierpiące na choroby układu krążenia spożywały ponad dwukrotnie więcej niż zalecane 1500 mg sodu dziennie. Średnia ilość sodu spożywana dziennie wyniosła 3096 mg, ale aż 89 proc. uczestników badania spożywało go więcej.

Kto miał najwyższy poziom sodu? Wyniki zaskakują

Dorośli, którzy nie chorują na choroby serca lub o których nie wiadomo, że są nimi zagrożeni, przyjmowali sodu nie więcej niż łyżeczka soli kuchennej.

Tymczasem przeciętna osoba z chorobami serca w niniejszym badaniu przekroczyła ten poziom o prawie 1000 mg. W badaniu wykorzystano dane od 3170 uczestników, mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 20 lat z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową.

Większość z nich miała 65 lat lub więcej i posiadała wykształcenie poniżej średniego. Mężczyźni, którzy stanowili nieco ponad połowę badanych, mieli nadwagę i spożywali średnio 1862 kalorii dziennie.

Ale choć nadmierne spożycie sodu często uważa się za skutek złych wyborów żywieniowych osób o niższych dochodach, badanie wywraca tę hipotezę do góry nogami. Grupę o największym spożyciu sodu stanowiły osoby z wyższym poziomem dochodów oraz wykształceniem wyższym.

Jak sód wpłynie na serce, jeśli spożyjesz go zbyt dużo?

Nazwa chemiczna soli kuchennej to chlorek sodu. Sód jest naturalnie występującym minerałem, który w niewielkich ilościach jest niezbędny dla naszego zdrowia.

Sód nie tylko pomaga zrównoważyć gospodarkę wodną w organizmie, ale i prawidłowe funkcjonowanie mięśni i nerwów. Jednak sól zwiększa objętość krwi w organizmie. Efektem tego jest wzrost ciśnienia krwi.

Podwyższone ciśnienie krwi z kolei zmusza serce do cięższej pracy, co ostatecznie wpływa na większe ryzyko chorób serca. Nadmiar sodu od dawna łączny jest ze stwardnieniem i sztywnieniem tętnic oraz miażdżycą.

Wiele produktów spożywczych wykorzystuje sód z powodów innych niż smak soli. Można go stosować do pieczenia, zagęszczania, peklowania mięsa, zatrzymywania wilgoci oraz jako środek konserwujący.

Co ciekawe, wiele pokarmów bogatych w sód w ogóle nie ma słonego smaku. Na przykład typowy posiłek w restauracji może zawierać ponad 2000 mg lub więcej sodu, co przekracza zalecaną dawkę dla osób z chorobami serca.