Naukowcy podchodzą do tematu ostrożnie, ale coraz więcej badań obserwacyjnych sugeruje, że umiarkowane picie kawy – bez cukru i kalorycznych dodatków – może wiązać się z mniejszą ilością tkanki tłuszczowej, w tym tłuszczu trzewnego. Klucz tkwi jednak w trzech szczegółach.

Tłuszcz trzewny – dlaczego budzi obawy?

Nie każdy tłuszcz w organizmie jest wrogiem. Tkanka tłuszczowa magazynuje energię, chroni narządy i bierze udział w regulacji hormonalnej. Problem zaczyna się wtedy, gdy nadmiar tłuszczu odkłada się w okolicy narządów wewnętrznych – wokół wątroby, jelit czy żołądka.

Tłuszcz trzewny, w przeciwieństwie do podskórnego, jest metabolicznie aktywny. Jego nadmiar wiąże się ze zwiększonym ryzykiem insulinooporności, cukrzycy typu 2, nadciśnienia oraz chorób sercowo-naczyniowych. To dlatego specjaliści tak często podkreślają znaczenie obwodu talii jako wskaźnika zdrowia metabolicznego. Właśnie w tym kontekście pojawia się... kawa.

Co mówią badania o kawie i tkance tłuszczowej?

W dużych analizach populacyjnych obejmujących dziesiątki tysięcy osób zaobserwowano, że osoby regularnie pijące kawę miały przeciętnie mniej tłuszczu trzewnego niż te, które jej unikały. Nie oznacza to, że espresso "spala brzuch", ale sugeruje, że kawa może być elementem stylu życia sprzyjającego lepszej kontroli masy ciała.

Warto podkreślić: to badania obserwacyjne. Pokazują zależność, nie bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy. Jednak powtarzalność wyników w różnych populacjach sprawia, że temat jest coraz poważniej analizowany w świecie nauki.

Po pierwsze: kofeina

Najbardziej oczywistym składnikiem kawy jest kofeina. To ona odpowiada za pobudzenie i – jak pokazują badania metaboliczne – może zwiększać spoczynkową przemianę materii. W niektórych eksperymentach obserwowano wzrost tempa metabolizmu nawet o kilka do kilkunastu procent w ciągu kilku godzin po spożyciu kofeiny. W praktyce oznacza to nieznacznie większe zużycie energii przez organizm. Efekt nie jest spektakularny, ale przy regularnym spożywaniu może mieć znaczenie.

Po drugie, antyoksydanty

Kawa jest jednym z głównych źródeł przeciwutleniaczy w typowej diecie. Szczególne zainteresowanie badaczy budzą kwasy chlorogenowe oraz kafestol. Kwasy chlorogenowe w badaniach były wiązane z redukcją masy ciała, obwodu talii i ilości tłuszczu brzusznego. Z kolei kafestol analizowany jest pod kątem wpływu na metabolizm lipidów oraz gospodarkę energetyczną.

To pokazuje, że potencjalne działanie kawy nie sprowadza się wyłącznie do kofeiny. W ziarnach znajduje się cały zestaw bioaktywnych związków, które mogą oddziaływać na procesy spalania tłuszczu i regulację metabolizmu.

Po trzecie: wpływ kawy na apetyt

U części osób kawa działa lekko hamująco na łaknienie. Może to być związane z wpływem kofeiny na układ nerwowy oraz hormony regulujące apetyt. Jeśli kawa wypita między posiłkami pomaga uniknąć podjadania, w naturalny sposób może wspierać kontrolę kaloryczną. Jednak reakcja jest indywidualna. U niektórych osób kawa wypita na czczo może wręcz nasilać uczucie głodu później w ciągu dnia. Dlatego efekt ten należy traktować jako możliwy bonus, a nie główną strategię redukcji tłuszczu trzewnego.

Najważniejsze: w jakiej formie pijemy kawę?

Czarna kawa ma znikome ilości kalorii. Problem zaczyna się wtedy, gdy do filiżanki trafiają syropy smakowe, cukier, bita śmietana czy duże porcje tłustego mleka. W takiej wersji napój potrafi mieć kilkaset kalorii – więcej niż lekki posiłek. Jeśli celem jest wsparcie metabolizmu i redukcja tłuszczu trzewnego, najlepiej postawić na kawę czarną. Alternatywą może być niewielka ilość mleka lub napoju roślinnego, bez dosładzania. To właśnie ten detal decyduje, czy kawa sprzyja zdrowym nawykom, czy staje się kaloryczną pułapką.

Sen – czynnik, o którym rzadko się mówi

Jest jeszcze jeden aspekt, który często umyka. Picie kawy późnym popołudniem lub wieczorem może pogarszać jakość snu. A niedobór snu sprzyja wzrostowi apetytu, zaburzeniom gospodarki glukozowej i odkładaniu tłuszczu w okolicy brzucha. Z punktu widzenia zdrowia metabolicznego kawa wypita o odpowiedniej porze może wspierać energię i aktywność. Ta sama kawa wypita za późno – pośrednio utrudniać redukcję tkanki tłuszczowej.

Choć wyniki badań są obiecujące, specjaliści podkreślają jedno: sama kawa nie zastąpi ruchu, zbilansowanej diety i regularności. Nie jest magicznym spalaczem tłuszczu. Może jednak być elementem stylu życia sprzyjającego utrzymaniu prawidłowej masy ciała – pod warunkiem że pijemy ją rozsądnie. Filiżanka dobrej jakości kawy bez cukru to zupełnie co innego niż deser w kubku.