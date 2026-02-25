Nie oznacza to jednak cudownego odmłodzenia. Kluczowe są skład, ilość i ogólny styl życia.

Kakao pod lupą naukowców. Co odkryto?

W badaniu opisanym w "Aging" przeanalizowano dane ponad 1600 osób, sprawdzając związek między spożyciem kakao a markerami starzenia biologicznego. Naukowcy z King’s College London zwrócili szczególną uwagę na teobrominę — naturalny związek obecny w kakao.

Reklama

Zaobserwowano, że wyższe stężenie teobrominy w organizmie wiązało się z korzystniejszymi parametrami DNA oraz dłuższą żywotnością komórek. Osoby z jej wyższym poziomem częściej wykazywały niższy wiek biologiczny w porównaniu z metrykalnym. Warto podkreślić: badanie miało charakter obserwacyjny. Pokazuje zależności, ale nie dowodzi, że sama gorzka czekolada bezpośrednio odmładza organizm.

Teobromina — mały związek, duże znaczenie

Teobromina to substancja naturalnie występująca w ziarnach kakaowca. Należy do tej samej grupy związków co kofeina, ale działa łagodniej na układ nerwowy. Według badaczy może ona:

- sprzyjać zachowaniu dłuższych telomerów, czyli ochronnych zakończeń chromosomów,

Reklama

- wspierać zdrowie układu krążenia,

- wpływać na aktywność genów związanych z długowiecznością.

Dłuższe telomery są jednym z biomarkerów wolniejszego starzenia komórek. Ich skracanie wiąże się z chorobami przewlekłymi i procesami degeneracyjnymi.

Nie każda czekolada działa tak samo

Eksperci podkreślają, że potencjalne korzyści dotyczą wyłącznie gorzkiej czekolady zawierającej co najmniej 70–80 proc. kakao. To właśnie wysoka zawartość kakao zapewnia obecność flawonoidów i teobrominy. Najlepszy wybór to produkt o krótkim składzie, zawierający głównie:

- miazgę kakaową,

- tłuszcz kakaowy (masło kakaowe),

- niewielką ilość cukru.

Alternatywą może być naturalne kakao bez dodatku cukru, które zachowuje wysoką zawartość związków bioaktywnych.

Ile można zjeść, by nie przesadzić?

Zalecana porcja to około dwie kostki dziennie, czyli 10–20 gramów produktu. Taka ilość pozwala korzystać z właściwości kakao, nie dostarczając nadmiaru kalorii. Gorzka czekolada pozostaje produktem energetycznym — zawiera tłuszcze i cukry. Nadmierne spożycie może sprzyjać przyrostowi masy ciała i pogorszeniu kontroli poziomu glukozy we krwi. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z cukrzycą, insulinoopornością lub będące na diecie redukcyjnej.

Czekolada a zdrowie serca i mózgu

Flawonoidy obecne w kakao są dobrze przebadanymi przeciwutleniaczami. Badania wskazują, że mogą one:

- poprawiać funkcjonowanie naczyń krwionośnych,

- wspierać prawidłowe ciśnienie krwi,

- poprawiać przepływ krwi do mózgu,

- wspierać funkcje poznawcze.

Regularne, umiarkowane spożycie produktów kakaowych bywa łączone z niższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

Czy gorzka czekolada naprawdę odmładza?

Choć nagłówki mogą sugerować "eliksir młodości", nauka jest bardziej ostrożna. Wyniki badań wskazują na korzystne zależności między spożyciem kakao a markerami starzenia, ale nie dowodzą bezpośredniego działania odmładzającego.

Na wiek biologiczny wpływa wiele czynników: dieta, aktywność fizyczna, sen, poziom stresu i genetyka. Gorzka czekolada może być jednym z elementów zdrowego stylu życia — ale nie jego fundamentem.

Dodanie niewielkiej porcji gorzkiej czekolady do codziennej diety może być przyjemnym i potencjalnie korzystnym zwyczajem. Kluczem pozostaje umiar oraz wybór produktu wysokiej jakości.