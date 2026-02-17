Kompulsje a zdrowie psychiczne

Zachowania kompulsywne występują w wielu zaburzeniach psychicznych, m.in. w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym (OCD), uzależnieniach od substancji psychoaktywnych oraz zaburzeniach hazardowych. Ich cechą charakterystyczną jest powtarzanie określonych czynności mimo świadomości ich negatywnych konsekwencji. Problem ten dotyczy milionów osób na całym świecie i istotnie wpływa na jakość życia pacjentów.

Reklama

Przez lata dominował pogląd, że kompulsje wynikają z tzw. „pętli nawyku” – mechanizmu, w którym automatyczne zachowania przejmują kontrolę nad świadomym podejmowaniem decyzji.

Nawyki – przydatne, ale nie zawsze

W warunkach prawidłowych nawyki pełnią ważną funkcję. Pozwalają wykonywać codzienne czynności – takie jak mycie zębów czy jazda znaną trasą – bez angażowania pełnej uwagi. Dzięki temu mózg może koncentrować się na innych zadaniach.

Jednocześnie człowiek potrafi w razie potrzeby odzyskać świadomą kontrolę nad działaniem, np. gdy podczas jazdy pojawia się nagłe zagrożenie. Wówczas analizuje sytuację, przewiduje możliwe skutki i odpowiednio modyfikuje zachowanie.

Reklama

Nowe spojrzenie na mechanizm kompulsji

Badacze z University of Technology Sydney przeprowadzili eksperyment na modelu zwierzęcym, analizując rolę prążkowia – obszaru mózgu odpowiedzialnego za wybór działań. U osób z zaburzeniami kompulsywnymi często obserwuje się w tym regionie stan zapalny.

Naukowcy sprawdzili, czy wywołanie stanu zapalnego w prążkowiu zwiększy zachowania nawykowe. Wyniki okazały się zaskakujące: zamiast działania „na autopilocie”, zwierzęta podejmowały bardziej świadome, celowe i wymagające wysiłku decyzje.

Oznacza to, że w niektórych sytuacjach zachowania kompulsywne mogą wynikać nie z automatyzmu, lecz z nadmiernego skupienia na kontrolowaniu efektów działania.

Co to oznacza w praktyce?

Przykładem może być wielokrotne mycie rąk z powodu lęku przed drobnoustrojami. Takie zachowanie nie jest bezrefleksyjne – osoba świadomie podejmuje wysiłek, kierując się obawą o możliwe zagrożenie.

Wyniki badań sugerują, że część kompulsji może mieć podłoże w nadmiernej analizie i potrzebie kontroli, a nie w jej niedoborze. To istotna zmiana w rozumieniu mechanizmów tych zaburzeń.

Nowe kierunki leczenia

Odkrycia mogą mieć znaczenie dla rozwoju terapii. Potencjalne kierunki obejmują:

leki działające na astrocyty i zmniejszające stan zapalny w mózgu,

ogólne działania przeciwzapalne,

modyfikacje stylu życia, takie jak regularna aktywność fizyczna i poprawa jakości snu.

Lepsze zrozumienie biologicznych i poznawczych mechanizmów kompulsji może w przyszłości umożliwić opracowanie skuteczniejszych metod leczenia i wsparcia pacjentów.

Źródło: University of Technology Sydney