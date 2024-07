Tłuszcze trans są produktem procesu uwodornienia olejów roślinnych, który polega na dodaniu wodoru do nienasyconych kwasów tłuszczowych. Przekształca je to w stan stały w temperaturze pokojowej, dzięki czemu tłuszcze te mają dłuższą trwałość i lepszą konsystencję. To czyni je atrakcyjnymi dla przemysłu spożywczego, ale… nie dla zdrowia konsumentów.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Tłuszcze trans, znane również jako izomery trans kwasów tłuszczowych, mogą mieć fatalny wpływ na zdrowie podnosząc m.in. ryzyko miażdżycy i choroby Alzheimera. W jakich produktach się znajdują?

Gdzie znajdują się tłuszcze trans?

Tłuszcze trans można znaleźć w wielu przetworzonych produktach spożywczych, takich jak margaryny i tłuszcze piekarnicze, wyroby cukiernicze (ciastka, ciasta, pączki), fast foody (frytki, hamburgery), a także w przekąskach typu chipsy i popcorn oraz w gotowych daniach mrożonych. Możemy znaleźć je także w serkach topionych, zupkach chińskich i gotowych daniach.

Reklama

Jakie mogą być skutki spożywania tłuszczów trans?

Tłuszcze trans mają negatywny wpływ na zdrowie, co potwierdzają liczne badania naukowe. Do najważniejszych skutków zdrowotnych należą:

Choroby serca

Tłuszcze trans znacząco zwiększają poziom "złego" cholesterolu LDL i obniżają poziom "dobrego" cholesterolu HDL, co prowadzi do zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Przyczyniają się do powstawania blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, co może prowadzić do zawałów serca i udarów mózgu.

Cukrzyca typu 2

Spożycie tłuszczów trans jest powiązane z insulinoopornością, co zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Osoby spożywające duże ilości tych tłuszczów mają większe trudności z regulacją poziomu cukru we krwi.

Stany zapalne

Tłuszcze trans mogą wywoływać stan zapalny w organizmie, który jest związany z wieloma przewlekłymi chorobami, w tym chorobami serca, cukrzycą, a nawet niektórymi nowotworami.

Otyłość i inne skutki zdrowotne

Spożycie tłuszczów trans może być również związane z otyłością, zaburzeniami funkcji wątroby oraz niekorzystnymi efektami na rozwój płodu podczas ciąży.

Czym zastąpić tłuszcze trans?

Wśród zdrowych alternatyw dla tłuszczów trans są przede wszystkim: oliwa z oliwek, olej rzepakowy lub słonecznikowy, olej rybi, lniany, sojowy, a także orzechy i nasiona, ryby takie jak łosoś, makrela, sardynki oraz produkty pełnoziarniste w postaci np. brązowego ryżu i pieczywa pełnoziarnistego.