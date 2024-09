Choroba Alzheimera, choć często kojarzona z naturalnym procesem starzenia, nie jest jego nieuniknionym następstwem. To poważne schorzenie, które prowadzi do otępienia, znacząco wpływa na codzienne życie chorego. Jakie sygnały mogą wskazywać na początki tej choroby i na co należy zwrócić uwagę?