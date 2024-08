Kawa to napój, który cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Dla wielu ludzi poranek bez filiżanki kawy jest wręcz nie do wyobrażenia. Aromatyczna, pobudzająca, zróżnicowana w smaku – kawa stała się nieodłącznym elementem codziennego życia. Ile kaw można wypijać dziennie, a ile kaw to za dużo? Odpowiadamy!