ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest zaburzeniem neurorozwojowym, które najczęściej diagnozuje się w dzieciństwie choć cierpi na nie również wiele osób dorosłych. Osoby z ADHD często nie zdają sobie sprawy z tego, że cierpią na to zaburzenie - mimo że symptomy mają znaczący wpływ na ich codzienne funkcjonowanie. Jakie sygnały mogą świadczyć o ADHD u dorosłych?

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jak sprawdzić czy mam ADHD? ADHD u dorosłych

Ze względu na mylne przekonanie, że ADHD występuje wyłącznie u dzieci wiele osób dorosłych z ADHD pozostaje niezdiagnozowanych. To z kolei prowadzi do wielu trudności w życiu codziennym. Znajomość objawów jest bowiem kluczowa dla zrozumienia pewnych zachowań, a także sięgnięcia po odpowiednią pomoc. Jakie symptomy mogą świadczyć o ADHD u dorosłych?

Reklama

Problemy z organizacją

Dorośli z ADHD często mają trudności z planowaniem i organizowaniem swojego czasu. Mogą mieć również kłopoty z utrzymaniem porządku w pracy i w domu, a także z zarządzaniem swoimi obowiązkami.

Brak koncentracji

Osoby z ADHD mają trudności z utrzymaniem uwagi na dłużej. Mogą łatwo się rozpraszać, przerywać innym, a ich myśli często błądzą podczas rozmów lub wykonywania zadań.

Zapominanie

Częste zapominanie o terminach, spotkaniach czy codziennych obowiązkach to kolejny sygnał mogący świadczyć o ADHD. Dorośli mogą również zapominać o drobnych rzeczach, takich jak klucze czy portfel.

Impulsywność

Impulsywne decyzje, które nie są do końca przemyślane to kolejny częsty objaw ADHD. To może z kolei prowadzić do problemów finansowych, zawodowych czy interpersonalnych.

Problemy z zarządzaniem emocjami

Dorośli z ADHD często mają trudności z kontrolowaniem swoich emocji. Mogą łatwo wpadać w złość, frustrację czy smutek, co utrudnia im relacje z innymi ludźmi.

Trudności z kończeniem rozpoczętych zadań

Rozpoczynanie wielu projektów jednocześnie i brak ich ukończenia to kolejny objaw ADHD. Osoby z ADHD często mają mnóstwo niedokończonych zadań, co prowadzi do dodatkowego stresu oraz frustracji.

Niespokojność

Ciągłe uczucie niepokoju, trudności z relaksem oraz potrzeba bycia w ciągłym ruchu to zachowania typowe dla ADHD. Może objawiać się to np. częstym wierceniem się na krześle, ale także dużą liczbą podejmowanych przedsięwzięć.

Problemy z relacjami

Dorośli z ADHD mogą mieć trudności w utrzymywaniu stabilnych i zdrowych relacji. Problemy z koncentracją, impulsywność i trudności z kontrolowaniem emocji mogą prowadzić do konfliktów z partnerem, rodziną czy współpracownikami.

Prokrastynacja

Odwlekanie zadań na później, mimo świadomości, że są ważne, jest kolejnym częstym problemem, z którym zmagają się dorosłe osoby z AHDH. Prokrastynacja z kolei prowadzi do zaległości i narastającego stresu.

Problemy z pracą

ADHD może wpływać na wydajność w pracy. Problemy z koncentracją, organizacją i terminowością mogą prowadzić do niższej produktywności i konfliktów w miejscu pracy.