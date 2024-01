Stres jest naturalną reakcją fizjologiczną organizmu na bodziec, który odbieramy jako zagrożenie. Dzięki temu, że się stresujemy, zaczynamy działać – przystosowujemy się do nowej sytuacji albo reagujemy na nią tak, by przetrwać. Kiedy mózg wykrywa zagrożenie, mobilizuje organizm do walki albo ucieczki – to reakcja „fight-or-flight”.

Stres krótkotrwały, nazywany dobrym (eustres) może być korzystny w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji, podczas gdy stres długotrwały, nazywany złym (distres) może mieć negatywne skutki zdrowotne i psychologiczne. Eustres jest krótkotrwałym pobudzeniem, które mobilizuje nasze zasoby i zwiększa naszą wydajność. Kiedy stresor zostanie przezwyciężony, organizm wraca do stanu równowagi. Distres to długotrwały lub intensywny stan napięcia, który może prowadzić do chronicznego zmęczenia, zaburzeń snu, depresji.

Stres krótkotrwały:

wpływa na aktywację układu nerwowego, co prowadzi do zwiększonego wydzielania adrenaliny i kortyzolu – oba hormony pobudzają do działania i wyostrzają zmysły;

powoduje przyspieszenie akcji serca, zwiększenie ciśnienia krwi i rozszerzenie oskrzeli, co przygotowuje organizm do szybkiej reakcji na stresor;

może prowadzić do poprawy koncentracji i wydajności w krótkim okresie czasu.

Stres długotrwały: