Jest kilka sprawdzonych sposobów, które mogą przynieść ulgę i przywrócić kontrolę nad emocjami. Wymieniają je specjaliści z Mayo Clinic, jednej z najbardziej znanych i cenionych placówek medycznych w Stanach Zjednoczonych.

Ruszaj się

Aktywność fizyczna jest wskazana zawsze i wszędzie. To jeden z najważniejszych czynników zmniejszających ryzyko wielu chorób, dotyczy to także stresu. Każda forma ćwiczeń pomoże złagodzić stres.

Wysiłek fizyczny, nawet umiarkowany, sprawia, że zaczynają się wydzielać endorfiny, hormony odpowiadające za dobre samopoczucie. Ćwiczenia mogą też pomóc skupić się na ruchach ciała, poprawić nastrój i zostawić powody irytacji gdzieś dalej w tle.

Więc, aby pomóc sobie w walce ze stresem, idź na spacer, na rower, popracuj w ogrodzie albo zrób coś w domu.

Jedz zdrowo

Kolejnym ważnym elementem profilaktyki jest też odpowiednia dieta. Aby móc sprawnie odganiać złe myśli, zadbaj, aby na talerzu dominowały owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, orzechy i ryby.

Unikaj niezdrowych nawyków

Część osób stara radzić sobie ze stresem za sprawą niezdrowych nawyków. To papierosy, alkohol, nadmierne jedzenie czy korzystanie z niezbyt legalnych substancji. To tylko pozorne lekarstwo. Takie zachowania mogą zaszkodzić zdrowiu i zamiast zmniejszać stres, jedynie go potęgować.

Śmiej się

Poczucie humoru nie będzie sposobem na wszystkie dolegliwości. Ale pozwoli poczuć się lepiej. A śmiech ma naprawdę właściwości terapeutyczne. Stymuluje wewnętrzne narządy, pobudza ich pracę, poprawia krążenie krwi, zmniejsza ciśnienie, dotlenia mózg, a nawet poprawia odporność.

Wysypiaj się

Związek między stresem a komfortem snu jest dość znany. Zły nastrój pogarsza jakość spania, z kolei zbyt mała liczba przespanych godzin będzie się przekładać na kondycję psychiczną. Dlatego warto zadbać o odpowiednie przygotowanie sypialni i rutynę przez snem. Tam, gdzie śpimy, nie powinno być zbyt ciepło, jasno i głośno. Sypialnię należy wywietrzyć, przed snem pomyśleć o kojącej kąpieli, relaksującej muzyce i odłożyć urządzenie emitujące niebieskie światło.

Spotykaj się

Człowiek zirytowany często chce się odizolować od świata. Jednak warto zawalczyć z tą potrzebą i skontaktować z rodziną lub przyjaciółmi. Kontakty społeczne potrafią rozładować stres. Może to być kawa z przyjacielem, wspólna wyprawa do jakiegoś miejsca, a jeżeli czasu jest więcej - aktywne działanie w jakieś społeczności czy organizacji.

Spróbuj medytacji

Nie wszyscy traktują poważnie aktywność, jaką jest medytacja, jednak może to być świetny sposób na osiągnięcie spokoju i równowagi, poprawę samopoczucia, a nawet zdrowia. Metod jest naprawdę sporo. Jeśli nie wiesz, jak zacząć, poproś o pomoc kogoś doświadczonego w tej materii.

Bądź asertywny/asertywna

Nauka mówienia "nie" lub umiejętność delegowania zadań może pomóc w zarządzaniu listą zadań do wykonania i stresem. Wyznaczenie granic to też element dbania o dobre samopoczucia. Każdy ma ograniczenia fizyczne i emocjonalne.

Mówienie "tak" może wydawać się łatwym sposobem na utrzymanie pokoju czy zapobieganie konfliktom, ale może powodować wewnętrzny konflikt, ponieważ nasze potrzeby znajdują się wtedy na drugim miejscu.

Słuchaj muzyki

Muzyka też ma w sobie sporo ładunku relaksującego. Słuchanie muzyki czy granie na instrumentach jest świetnym środkiem antystresowym. Zapewnia równowagę psychiczną, zmniejsza napięcie mięśni i obniża poziom hormonów stresu.

Postaw na hobby

A jeżeli nie muzyka, to może oddaj się innym zainteresowaniom, czynnościom sprawiającym przyjemność. Prace w ogórku, czytanie, rysowanie, szydełkowanie, kolekcjonowanie. Każda aktywność, która sprawi, że skupisz się na tym co robisz, a nie na tym, co twoim zdaniem powinieneś/powinnaś zrobić.

Skorzystaj z pomocy specjalisty

Jeśli wspomniane wcześniej sposoby nie są w stanie zniwelować stresu albo czynniki stresogenne poważnie utrudniają funkcjonowanie, to nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalisty. Psychoterapia może być też pomocna w wielu sytuacjach, zwłaszcza wtedy gdy problemy nie pozwalają na odpowiednie wypełnianie obowiązków w pracy, szkole czy domu.