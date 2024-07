Co jest w skórce jabłka? - to pytanie zadaje sobie wiele osób, które zastanawiają się czy jeść jabłko ze skórką czy bez. Zdarza się, że nieraz obieramy jabłka a skórkę… wyrzucamy do kosza. Tymczasem okazuje się, że zawarty jest w niej niezwykle cenny dla zdrowia składnik - kwas ursolowy! Jak działa na organizm? Jego właściwości trudno przecenić.