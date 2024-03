Kleszcze - gdzie je można spotkać?

Prawdę mówiąc, wszędzie. To nie jest tak, że czyhają na nas jedynie w lasach i wysokich zaroślach. Można je spotkać w miejskim parku, na działce, trawniku czy w przydomowym ogródku. Są przenoszone przez ptaki (gołębie) i małe ssaki (gryzonie, jeże).

Wbrew panującym mitom, kleszcze nie spadają na nas z drzew czy krajów, nie skaczą ani nie fruwają. Na ofiarę czekają nawet w niskiej trawie.

Co więcej, cieplejsze zimy w ostatnim czasie sprawiły, że kleszcze nie występują już, jak najczęściej można wyczytać, od wczesnej wiosny (marzec, kwiecień) do później jesieni, tylko niemal przez cały rok. Wyjątkowo ciepły luty sprawił, że już wtedy wzmogły aktywność, aczkolwiek doniesienia o kleszczach pojawiały się nawet w styczniu.

Kleszcze - jak się przed nimi chronić?

Jak się zabezpieczyć? Przede wszystkim unikać "podejrzanych" miejsc, nie zbaczać ze ścieżki w wilgotne, mniej uczęszczane miejsca. Wybierając się na spacer, gdzie mogą występować, pamiętajmy o długich rękawach z mocnymi ściągaczami oraz nogawkach, na które naciągamy skarpety. Może to wyglądać niezbyt elegancko, ale może nas uchronić przed ukąszeniem. Takie zabezpieczenie będzie skuteczne także przeciwko innym insektom, chociażby komarom. Nie zaszkodzi też czapka na głowie.

Pamiętajmy też o zabezpieczeniu towarzyszących nam czworonogów. Psy uwielbiają buszować w zaroślach, stertach liści czy dziuplach, a to zwiększa ryzyko złapania kleszcza.

Po powrocie do domu należy obejrzeć dokładnie odzież i ciało ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie jest ciepło i wilgotno, a skóra cienka. To pachwiny, miejsca za kolanami, uszami, łydki, kark czy plecy. Dla świętego spokoju warto wejść pod prysznic i wyszorować się gąbką lub miękką szczotką, a ubrania wrzucić do pralki.

Jak się chronić przed kleszczami - repelenty

Najskuteczniejszym środkiem na kleszcze są repelenty, czy preparaty odstraszające, działające także na inne nieprzyjazne stworzenia (komary, meszki). Najczęściej mowa o tych środkach w aerozolu. Zawierać mogą trzy składniki:

DEET (dietylotoluamid)

IR3535

Ikarydyna

Najsilniej i najdłużej działają preparaty z DEET, jednak z tego powodu nie mogą być stosowane w pobliżu kobiet w ciąży i małych dzieci. IR3535 jest najbezpieczniejszym z tego punktu widzenia, zalecany jest dla dzieci powyżej 1 roku.

Można też stosować repelenty oparte na naturalnych olejkach eterycznych. Może to być aromat m.in. lawendowy, goździkowy, eukaliptusowy, herbaciany, bazyliowy czy miętowy, a także PMD, czyli syntetyczny odpowiednik olejku z eukaliptusa cytrynowego. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę, bo naturalne olejki też podlegają ograniczeniom stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.

Repelenty mogą być też w formie opasek, plastrów czy kremów na skórę.

Jak odstraszać kleszcze - rośliny

Innym sposobem na zmniejszenia ryzyka kontaktu może być posadzenie w ogrodzie lub postawienie na parapecie odpowiednich roślin, których nie lubią kleszcze, komary i inne owady. Ta opcja ma dodatkowy walor wizualny oraz praktyczny, bo wiele nich jest też przyprawami lub produktami stosowanymi w kuchni.

Jakie rośliny mogą wzmocnić ochronę przed kleszczami?

komarzyca,

rozmaryn,

mięta,

pelargonia,

czosnek,

czosnek niedźwiedzi,

chrzan,

aksamitka,

wrotycz,

ruta,

koper,

kocimiętka,

wawrzyn (drzewko laurowe),

eukaliptus,

bazylia,

piołun,

tymianek.

Pamiętajmy jednak, że nie wystarczyjeden krzaczek czy dwie doniczki na parapecie. Aby te rośliny zapewniały nam ochronę, musimy zbudować solidne zasieki.