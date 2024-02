Europa: 45-krotny wzrost zachorowań na odrę

Od kilku miesięcy wiele państw Europy zmaga się z rosnącymi zachorowaniami na odrę. Niedawno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że w ubiegłym roku liczba infekcji na naszym kontynencie (dane objęły także Izrael oraz część Azji Środkowej) wzrosła 45-krotnie w porównaniu do 2022 r. W 2023 oficjalnie stwierdzono 42 200 tys. przypadków, rok wcześniej było 941. Najwięcej było w Rosji i Kazachstanie.

Zdaniem WHO jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest mniejsza liczna zaszczepionych dzieci przeciwko odrze w latach pandemii koronawirusa. Poziom zaszczepienia pierwszą dawką szczepionki skojarzonej MMR (przeciwko odrze, śwince i różyczce, po angielsku measles, mumps i rubella) spadł w całej Europie z 96 proc. w 2019 r. do 93 proc. w 2022 r. Poziom zaszczepienia drugą dawką spadł 92 do 91 proc.

Zachorowań będzie jeszcze więcej

Teraz komunikat na temat tej choroby opublikowało Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.(European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC). Informuje, że znaczny wzrost liczby przypadków i ognisk odry odnotowano w 40 z 53 krajów Europy, z czego w co najmniej dziesięciu krajach regionu UE/EOG.

Najwięcej zachorowań odnotowano w Rumunii, gdzie w grudniu ogłoszono stan epidemii. Dane Rumuńskiego Instytutu Zdrowia Publicznego pokazują, że między od stycznia 2023 r. do 6 lutego tego roku stwierdzono 4 679 potwierdzonych przypadków.

Poza Rumunią najwyższy wskaźnik zachorowań na milion mieszkańców odnotowano w Liechtensteinie, Austrii, Belgii i Estonii. Na dalszych miejscach znalazły się Francja, Dania, Słowacja, Litwa i Szwecja. Dotyczy to regionu UE/EOG.

Od początku obecnego roku z powodu odry zmarło siedem osób, sześć w Rumunii i jedna w Irlandii.

ECDC ostrzega, że w nadchodzących miesiącach liczba przypadków odry będzie nadal rosła. Wymienia trzy powody:

nieoptymalny poziom wyszczepienia w wielu krajach UE/EOG,

wysokie prawdopodobieństwo importu wirusa z obszarów o dużym natężeniu zachorowań,

najbliższe miesiące to szczyt sezonu wirusowego.

Pisząc o szczepieniach, ECDC przedstawia dane pokazujące, że w 2022 r. tylko w połowie krajów UE/EOG zaszczepienie pierwszą dawką wyniosło 95 proc. (próg wymagany do osiągnięcia odporności populacyjnej), w przypadku drugiej dawki ten odsetek wyniósł 17 proc. Zaledwie cztery kraje mogły się pochwalić 95 proc. zaszczepieniem obiema dawkami.

Kto jest najbardziej zagrożony?

Centrum oceniło też ryzyko zagrożenia odrą dla różnych grup populacji na podstawie prawdopodobieństwa zakażenia i jego możliwych skutków.

Największe ryzyko dotyczy dzieci do 12 miesięcy, które jeszcze nie podlegają szczepieniom. W ich przypadku występuje umiarkowane ryzyko zakażenia, ale poważne możliwe jego konsekwencje.

Umiarkowane niebezpieczeństwo dotyczy natomiast:

niezaszczepionych dzieci w wieku 1-5 lat, "obarczonych większym ryzykiem zachorowalności i śmiertelności z powodu powikłań odry",

osób z obniżoną odpornością.

Umiarkowane do niskiego ryzyko zachodzi w przypadku niezaszczepionych dzieci powyżej 5 lat i niezaszczepionych dorosłych.