Coraz więcej zatruć semaglutydem

Kliniki zajmujące się zatruciami w całych Stanach Zjednoczonych odnotowują wzrost liczby zgłoszeń związanych z semaglutydem, lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy i odchudzaniu. W skrajnych przypadkach konieczna była hospitalizacja z powodu silnego bólu brzucha, wymiotów i nudności.

Dane zebrane od stycznia do listopada w tamtejszym America’s Poison Centers (reprezentującym 55 ośrodków w całym kraju) mówią o prawie 3 tys. zgłoszeniach dotyczących semaglutydu. To ponad 15-krotny wzrost od 2019 r. - pisze CNN.

Reklama

Semaglutyd to substancja stosowana w leczeniu cukrzycy typu w, a także otyłości. W tym pierwszym przypadku mowa o leku Ozempic, w celu utraty wagi stosuje się produkt o nazwie Wegovy. Semaglutyd reguluje poziom cukru we krwi i hamuje apetyt, wykazując dużą skuteczność u osób chcących się odchudzić. Na amerykańskim rynku semaglutyd został zatwierdzony przez tamtejszego regulatora, czyli Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration - FDA), w 2017 r. Jednak w ostatnich dwóch latach popyt znacznie przewyższa podaż, przez co często występują trudności z dostępem, co z kolei skłania niektóre podmioty do produkowania tzw. złożonej wersji tego leku.

Reklama

Reklama

Zdaniem FDA alternatywy dla oryginalnego leku nie są odpowiednio przetestowane ani zatwierdzone jako skuteczne. Agencja zakazała sprzedaży co najmniej dwóch podmiotom, z kolei producent semaglutydu - Novo Nordisk - pozwał sześć klinik stosujących podróbki do terapii odchudzającej. W większości przypadków to właśnie złożone wersje leku były powodem zatruć. Oryginalny semaglutyd sprzedawany jest w postaci jednorazowych wstrzykiwaczy, które pozwalają na precyzyjne odmierzenie dawki. Wersje złożone bywają dostępne w szklanych fiolkach, skąd pobiera się materiał do strzykawek. Więc o pomyłkę nietrudno.

Ozempic jest także świadomie podrabiany. Podejrzane partie leku trafiały również do Polski. W październiku Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie naszego kraju kilka serii sfałszowanego leku. "Fakt jego sfałszowania stanowi bowiem bezpośrednie i realne zagrożenia dla zdrowia, a potencjalnie również dla życia, pacjentów, którzy mogli by ten lek zastosować" - wyjaśniał GIF, jednocześnie informując, jak można odróżnić sfałszowany produkt od oryginalnego.

Przekroczyli dawkę nawet 10-krotnie

Dr. Joseph Lambson, dyrektor Centrum Informacji o Truciznach i Lekach w Nowym Meksyku, na łamach "Journal of Amerykańskie Stowarzyszenie Farmaceutyczne" opisał kilka przypadków złego przyjęcia leków. Jedno ze zgłoszeń, jakie napłynęło do kliniki zatruć w Utah, dotyczyło kobiety, która przyjęła 1 ml zamiast 0,1 ml. Czyli 10-krotnie przekroczyła zalecaną dawkę.

50-letni mężczyzna przypadkowo podał sobie 50 jednostek zamiast 5. Skutkiem były trwające dwa dni wymioty oraz mdłości utrzymujące się przez tydzień. Natomiast 33-letnia kobieta przyjmowała semaglutyd w spa, ale nie znała dawki. W efekcie trafiła na SOR z silnym bólem brzucha i uporczywymi wymiotami.

Cytowana przez CNN Julie Weber, dyrektor Missouri Poison Center, powiedziała, że ​​w 2021 r. przyjęła 28 zgłoszeń związanych z semaglutydem. W tym roku do października było ich już 94.

W przypadku osób starszych zgłoszenia do klinik zatruć związane są z kłopotami z obsługą penów (wstrzykiwaczy) z oryginalnym semaglutydem. Jedna historia dotyczyła osoby, która przypadkowo przekręciła dozownik w penie do samego końca i jednorazowo podała sobie dawkę na cały miesiąc.

Semaglutyd - jak wyglądają objawy przedawkowania?

Nie ma swoistego antidotum w przypadku przedawkowania semaglutydu. Okres półtrwania (to parametr mówiący o czasie, po którym stężenie leku we krwi zmniejsza się do połowy jego wartości początkowej) wynosi około tygodnia. Czyli tyle potrzeba czasu, aby z organizmu została usunięta połowa przyjętej dawki. Oddziały ratunkowe i szpitale mogą jedynie wspierać pacjentów, podając dożylnie płyny i leki przeciw nudnościom.

Innym poważnym skutkiem przedawkowania semaglutydu jest hipoglikemia czyli zbyt niski poziom glukozy we krwi. W skrajnych przypadkach taki stan może być niebezpieczny dla zdrowia i życia.

Jak wyglądają objawy przedawkowania semaglutydu: