Wzrost sprzedaży antybiotyków

Główny Inspektorat Farmaceutyczny regularnie opracowuje dla Naczelnej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Aptekarskiej "zestawienie wyników analizy dostępności produktów leczniczych". Oparte jest danych uzyskanych w aptekach, hurtowniach oraz od producentów leków.

Najnowszy komunikat mówi m.in. o widocznym wzroście wystawionych recept na antybiotyki, "w szczególności na produkty zawierające azytromycynę i cefuroxym w postaciach pediatrycznych", jednak mimo obserwowanego wzrostu zapotrzebowania liczba wystawionych opakowań jest niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Problem z semaglutydem

GIF informuje o trudnościach związanych z lekami zawierającymi semaglutyd - środek czynny wykorzystywany w leczeniu cukrzycy oraz otyłości.

"Mogą pojawić się utrudnienia w dostępności do produktu leczniczego przeciwcukrzycowego zawierającego semaglutyd w postaci do wstrzykiwań w dawce 1 mg – najbliższe dostawy przewidziane są na grudzień 2023 r." - informuje Inspektorat. "W ostatnim tygodniu na rynek trafiła dostawa produktu zawierającego semaglutyd w postaci tabletek w dawce 7 mg, dzięki czemu poprawiła się jego dostępność dla pacjentów. Występują natomiast czasowe ograniczenia dostępności w przypadku dawki 14 mg spowodowane wstrzymaniem obrotu przez podmiot odpowiedzialny do 21 października 2023 r." - dodaje.

Trudno dostępne leki przeciwbólowe i na parkinsona

GIF pisze również o możliwych utrudnieniach w dostępie do produktu leczniczego stosowanego w farmakoterapii choroby Parkinsona (lewodopa+karbidopa). Jest to spowodowane tymczasową przerwą w dostawach. Jak informuje GIF, producent ma wznowić dostawy w drugiej połowie grudnia.

Problem z dostępnością dotyczy także leków przeciwbólowych. "Odnotowujemy zgłoszenia trudności z dostępnością produktów leczniczych jednego z leków zawierającego tramadol i paracetamol. Ograniczenia są chwilowe i wynikają z tymczasowych zakłóceń dostaw. Podmiot odpowiedzialny deklaruje powrót tych produktów na rynek z końcem listopada. Jednocześnie informujemy, że w obrocie są dostępne odpowiedniki" - czytamy w komunikacie.