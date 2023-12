Pseudoefedryna jest powszechnie stosowana w leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa wywołanego grypą, przeziębieniem, alergią lub zapaleniem zatok. Pomaga złagodzić zatkany nos i ułatwia oddychanie. Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w ostatnim czasie środki bezpieczeństwa dla leków zawierających ten składnik. Okazuje się, że może ona powodować m.in. powikłania neurologiczne.

Pseudoefedryna. Skutki uboczne

Skutki uboczne pseudoefedryny to najczęściej długotrwała suchość w jamie ustnej, bezsenność, wymioty, nudności, nadmierna nerwowość i zawroty głowy. Zdecydowanie rzadziej pojawia się tachykardia, kołatanie serca, bóle głowy, omamy i nadmierna ekscytacja.

Pseudoefedryna. Ostrzeżenia dla osób z podwyższonym ciśnieniem krwi i chorobami nerek

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) Europejskiej Agencji Leków podkreślił w swoim ostrzeżeniu możliwość wystąpienia dodatkowych powikłań po zastosowaniu pseudoefedryny. Obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowania pseudoefedryny obejmują potencjalne neurologiczne i sercowe skutki uboczne.

W kontekście powikłań po zastosowaniu pseudoefedryny wymieniono zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES) oraz zespół odwracalnego zwężenia naczyń mózgowych (RCVS). Oba schorzenia są skutkiem zmniejszonego dopływu krwi do mózgu. Skłoniło to komitet ds. bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków do zalecenia zmian w informacjach o produkcie dla tych leków.

Pseudoefedryna. Kto powinien zachować szczególną ostrożność?

Zdaniem specjalistów, leków zawierających pseudoefedrynę nie powinni stosować szczególnie pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi oraz osoby zmagające się z ciężką chorobą nerek lub ich niewydolnością. Niepokojące objawy zespołu tylnej odwracalnej encefalopatii i zespołu odwracalnego zwężenia naczyń mózgowych to m.in. silny ból głowy o nagłym początku, nudności, drgawki i zaburzenia widzenia.

Ostrzeżenia i zmiany mają na celu rozwianie obaw dotyczących bezpieczeństwa związanych z potencjalnymi neurologicznymi i sercowymi skutkami ubocznymi. Komitet zaleca, by informacje o produktach zawierających pseudoefedrynę zawierały wyraźne ostrzeżenie o ryzyku związanym z chorobami neurologicznymi.

Zaktualizowane zalecenia mają na celu zapewnienie, że pracownicy służby zdrowia i pacjenci są dobrze poinformowani o potencjalnych zagrożeniach i mogą podejmować świadome decyzje dotyczące leczenia.