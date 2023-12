Narkotyk 300 razy silniejszy od heroiny

Brytyjskie media alarmują w sprawie narkotyku, który zaczyna zbierać śmiertelne żniwo w tym kraju. Mowa o należących do grupy opioidów nitazenów. Narkotyki trafiają do Wielkiej Brytanii drogą pocztową i są następnie rozprowadzane przez dealerów. W ostatnich miesiącach z powodu przedawkowania nitazenów zmarły 54 osoby, jak wykazały badania toksykologiczne. Kolejne 40 przypadki są badane.

Jak ocenia brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (National Crime Agency - NCA) nitazen jest 300 razy mocniejszy niż heroina i 10 razy silniejszy niż fentanyl, który od dłuższego czasu sieje spustoszenie w Stanach Zjednoczonych. Jak pisaliśmy niedawno, fentanyl doprowadził w ubiegłym roku do blisko 75 tys. zgonów.

Reklama

Pierwszy przypadek przedawkowania nitazenu w Wielkiej Brytanii miał miejsce w 2021 r., 18-latka udało się uratować. W ostatnim czasie liczba przypadków gwałtownie rośnie.

Reklama

Jak mówi dla "Independent" dr Justin Varney, dyrektor ds. zdrowia publicznego z Birmingham, zalew nitazenów może być momentem zwrotnym na rynku narkotyków i wywołać "globalny problem narkotykowy".

Zdaniem zastępcy dyrektora NCA Charlesa Yatesa, narkotyki są prawdopodobnie produkowane w nielegalnych laboratoriach w Chinach i docierają do Wielkiej Brytanii drogą pocztową. Na miejscu gangi zajmujące się handlem narkotykami mieszają nitazeny z heroiną, aby wzmocnić ich działanie.

Straciłam pięć osób

W rozmowie z BBC o sile działania nitazenów mówiła kobieta imieniem Amy, która przez 20 lat walczyła z uzależnieniem od heroiny. Pierwszy kontakt z nitazenem porównała do pierwszego zastrzyku heroiny, jednak uzależnienie było znacznie mocniejsze.

"Po mocniejszej porcji heroiny odczuwasz mrowienie w tylnej części głowy, ale w przypadku nitazenu po prostu tracisz przytomność na co najmniej godzinę. Tego nie da się osiągnąć po heroinie" - opowiedziała. "Nie spodziewałem się takiej siły. W ostatnich miesiącach straciłem cztery, pięć osób" - dodała.

Zdradziła, że dealerzy rozprowadzają nitazen pod nazwą fentanylu.

Kilkadziesiąt zgonów tygodniowo

Najnowsze dane mówią o średnio 42 zgonach tygodniowo, do jakich dochodzi w Anglii i Walii, spowodowanych przedawkowaniem opioidów. To m.in. heroina, oksykodon, fentanyl oraz najnowszy produkt - nitazen.

W lutym rząd brytyjski zaktualizował listę zakazanych syntetycznych opioidów o 11 kolejnych środków, głównie należących do nitazenów, a także brorfin. Niedawno ta lista zwiększyła się o kolejne cztery substancje.

Czym są nitazeny?​

Nitazeny, inaczej opioidy benzimidazolowe, to wyjątkowo silne syntetyczne środki. Działają na receptory opioidowe znajdujące się w wielu obszarach mózgu i w rdzeniu kręgowym. Ich działanie polega na aktywacji centralnego układu kontroli bólu, co skutkuje hamowaniem przewodzenia bólu. Opioidy benzimidazolowe mogą być nawet kilkaset razy mocniejsze niż morfina także należąca do opioidów.

Nitazeny zostały po raz pierwszy opracowane w latach 50. przez szwajcarską firmę CIBA Pharmaceuticals jako leki przeciwbólowe, z których najsilniejszym okazał się etonitazen. Nie zostały jednak nigdy zatwierdzone do użytku medycznego ani terapeutycznego ze względu na duże ryzyko depresji oddechowej i śmierci.

W XXI zaczęły "robić karierę" jako narkotyki. W Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zaczęły się pojawiać pierwsze przypadki przedawkowania i śmierci. Badania toksykologiczne najczęściej wykazywały obecność takich środków jak metonitazen i butonitazen.

Na rynku narkotykowym nitazeny, przyjmowane dożylnie, jako pigułki i wdychane, często są mieszane z innymi narkotykami, a ich spożyciu towarzyszy alkohol, stąd tak duże ryzyko przedawkowania i śmierci.

Przedawkowanie opioidów - objawy

Jak wyglądają objawy przyjmowania opioidów? To